ماذا قال لويس إنريكي عن مواجهة ليفربول؟

قال الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إن مواجهة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ستكون متكافئة "50-50".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن قرعة دور الستة عشر التي أقيمت أمس الجمعة، أوقعت بطل الدوري الفرنسي في مواجهة متصدر الدوري الإنجليزي.

وقال مدرب باريس سان جيرمان : "أعتقد أننا سنواجه واحدة من أفضل نسخ فريق ليفربول في المواسم الأخيرة".

وأضاف: "ستكون واحدة من أفضل المباريات في دور الستة عشر، وواحدة من الأكثر إثارة، لكنني سعيد لأنها مواجهة بين فريقين على مستوى عال، ستكون مباراة مثيرة ومتكافئة بنسبة 50 إلى 50".

ويلتقي الفريقان ذهابا في باريس في الرابع من مارس المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب "أنفيلد" في ليفربول يوم 11 من الشهر ذاته.