3 مباريات في افتتاح الجولة 17 من دورينا

دبي، عجمان، الفجيرة - أحمد عيسى، ياسر قاسم ومحمد فضل

تنطلق، اليوم، الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين بثلاث مباريات، حيث يسعى الوصل وضيفه العين لمواصلة النتائج الإيجابية عندما يلتقيان عند الثامنة والربع مساء اليوم على ملعب استاد زعبيل، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية، مع رفض الخسارة.

وإصرار كبير على تحقيق الانتصار، بعد أن نجح «الإمبراطور» في تصحيح مساره بتحقيق فوزين على التوالي أمام دبا الحصن والنصر في ديربي دبي سبقهما التعادل أمام كلباء ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، بينما انتفض العين في الفترة السابقة عقب خسارته أمام عجمان في الجولة 12 .

والتي نجح بعدها في تحقيق 3 انتصارات وتعادل، رافعاً رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، وخلال مشوارهما في بطولة المحترفين، التقى الفريقان في 31 مباراة حقق خلالها العين تفوقاً كبيراً بفوزه في 20 مباراة مقابل 4 انتصارات فقط للوصل و7 مواجهات انتهت بالتعادل.

وأكد الصربي ميلوش مدرب الوصل، أن صعوبة المباراة تمنح دافعاً كبيراً للاعبين لأنها، وحسب قوله، أمام أحد أفضل فرق الإمارات عبر التاريخ.

وأضاف: العين منافس قوي ويضم في صفوفه لاعبين يمتلكون مهارة عالية ويمتازون بالسرعة خاصة في خط المقدمة، مؤخراً أجرى تغييراً في الجهاز الفني ويمكن للجميع مشاهدة ما يقوم به المدرب من عمل وطريقة اللعب التي يعتمد عليها.

لذلك ستكون مباراة صعبة مثل مباراتنا السابقة أمام الهلال في البطولة الآسيوية، لكننا جاهزون للقاء وسنعمل على تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا في هذه المباراة المهمة.

ويتجدد ديربي الساحل الشرقي بين كلباء وخورفكان في تمام الساعة الخامسة والنصف، ويدخل النمور والنسور المباراة بشعار الفوز لتحسين مواقعهم في سلم الترتيب ويحتل كلباء المركز الثامن برصيد 21 نقطة وخسر مباراته في الجولة الماضية ضد العين بثلاثية في وقت يحتل فيه خورفكان المركز 11 برصيد 18 نقطة وتمكن من تحقيق فوز عريض على العروبة في المباراة السابقة بنتيجة 3 - 0 ليقترب خطوة مهمة نحو منطقة الأمان،.

ويعتمد مدرب كلباء الصربي فوك رازوفيتش على مدى جاهزية النجم الإيراني مهدي قايدي هداف الفريق برصيد 9 أهداف، في وقت سيكون فيه الاعتماد على الثنائي طارق تيسودالي مهاجم خورفكان وزميله البرتغالي ايلتون.

حيث تنتظر جماهير الخور من لاعبي الفريق رد الدين لكلباء الذي جرعهم الهزيمة خلال مواجهات مرحلة الذهاب بثنائية نظيفة. وحذر فوك رازوفيتش لاعبي فريقه من خطورة فريق خورفكان، لافتاً إلى أن الفريق جيد في كافة خطوطه.

بدوره، قال عبدالمجيد النمر مدرب خورفكان مباراة الديربي لها طابع خاص، خصوصاً أنها تجمعنا بفريق منافس على البقاء رغم ابتعاد الطرفين قليلاً عن مناطق الهبوط.

ويلتقي دبا الحصن وعجمان، على ملعب استاد صقر بن محمد القاسمي عند الخامسة والنصف مساء اليوم في مواجهة إيقاف نزيف النقاط الذي عانى منه كل فريق مؤخراً، خاصة صاحب الأرض القادم من التعادل أمام البطائح في الجولة السابقة، ويبحث عن فوزه الأول في النصف الثاني من المنافسة، وبدء عملية الهروب من شبح الهبوط الذي يهدد بقوة بعد أن جمع 10 نقاط في رصيده بالمركز الثالث عشر.

وتنتظره مهمة صعبة من أجل العبور إلى مراكز الأمان في موسمه الأول بدوري المحترفين، ولكنه يواجه رغبة عجمان القوية في العودة مجدداً إلى سكة الانتصارات بعد خسارة «البرتقالي» في الجولتين السابقتين أمام بني ياس وشباب الأهلي والذي يستهدف العودة إلى مستوياته الجيدة ونتائجه الإيجابية وبلوغ مراكز الوسط في جدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

وقال حسن العبدولي مدرب دبا الحصن، إن فريقه متمسك بأمل البقاء في الدوري والنجاة من شبح الهبوط، ذاكراً أن ذلك يتطلب القتال والاجتهاد في التدريبات والمباريات.

وأكد غوران مدرب عجمان على أهمية المباراة وضرورة التعامل معها بكل حذر، مشدداً على أن المنافس ظل يقدم مستوى جيداً في المباريات الأخيرة، ولديه عناصر جيدة من اللاعبين، مشيراً إلى أن جميع المباريات في الدوري تتميز بالندية بعيداً عن التباين بين المنافسين في جدول الترتيب.