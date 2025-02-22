«قدامى الأبيض» يستهل مشواره في «الخليجية» بمواجهة «العنابي»

يخوض «قدامى الأبيض» الليلة أولى مبارياته خلال منافسات بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين لكرة القدم، التي تستضيفها الكويت على استاد جابر المبارك بنادي الصليبيخات، وتختتم يوم 26 فبراير الجاري حيث يلتقي نظيرة «العنابي» القطري في تمام الساعة 10:15 بتوقيت الإمارات ضمن منافسات المجموعة الأولى ويسبق مواجهة الأبيض ثلاث مواجهات يلتقي العراق مع اليمن والسعودية مع البحرين في المجموعة الأولى.

بينما يتقابل الكويت صاحب الأرض والجمهور مع عمان، بعدما قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي إجراء تعديل على جدول المباراة بوضع مباراة الكويت وعمان، بدلاً من مباراة منتخبنا أمام قطر، حيث سيقام حفل الافتتاح عقب انتهاء المباراة الثانية في المجموعة الثانية.

ووزعت المنتخبات الثمانية المشاركة في كأس الخليج للقدامى على مجموعتين بناء على قرعة كأس «خليجي 26» التي احتضنتها الكويت في ديسمبر الماضي ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي.

واختتم الأبيض تدريباته على استاد نادي الكويت، حيث اطمأن الجهاز الفني والإداري على جاهزية كافة اللاعبين التي سيعتمد عليهم المدرب جمعة ربيع الذي غاب عن المؤتمر الصحفي بسبب وعكة صحية ولكنه تابع التدريب من خلال التنسيق مع مساعده وليد عبيد.

وقال وليد عبيد مساعد مدرب منتخبنا الوطني: إن اختيارات اللاعبين جاءت بناء على معايير وضعها الجهاز الفني ومنها اللياقة البدنية والفنية والجاهزية الطبية وعدم وجود إصابات.

وأضاف: القائمة التي ستخوض منافسات النسخة الأولى لخليجي القدامي معظمهم أسهموا في تحقيق اللقب الأول للإمارات في بطولات الخليج من خلال خليجي 18 التي استضافتها الدولة في 2007، وبين أن الأبيض خاض 8 تدريبات قبل الوصول للكويت بجانب حصتين بعد الوصول والوقت لم يسعفه لخوض لقاءات ودية مثل باقي المنتخبات.

بروفة حقيقية

وعن مطالبات البعض بتقليل مساحة الملعب أجاب: النسخة الأولى ستكون بروفة حقيقية للبطولة من خلال الإحصائيات والنتائج التي ستخرج بها وهي تجربة والأمر الأهم هو وقت إقامتها والاستعداد لها بوقت كافٍ بجانب زيادة عدد اللاعبين ليصبح 25 لاعباً بدلاً من 20 حتى يتسنى للأجهزة الفنية والإدارية اختيار اللاعبين ومنح الفرصة لوجود العدد الكافي قبل خوض المنافسات، وأشار إلى أن المنتخب الأقل إصابات ويقدم مستويات فنية متميزة سيكون صاحب السبق في التتويج باللقب.

الأزرق جاهز

وأكد محمد بنيان مدير منتخب الكويت الوطني لقدامى اللاعبين على أن الأزرق جاهز للمشاركة في البطولة الخليجية بعد الانتهاء من مرحلة الإعداد بشكل مثالي وحظي برضاء الجهاز الفني والإداري، وبين بنيان أن الأزرق لعب 3 مباريات تجريبية وتدرج خلالها المستوى بشكل تصاعدي وقدم أداءً ممتازاً في مباراته التجريبية الثالثة والأخيرة وهو ما جعل الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد إبراهيم ومساعده هاني الصقر مطمئناً بعدما استقرا على التشكيلة التي ستخوض لقاء عمان.

وأشار مدير منتخب الكويت إلى أن كأس الخليج للقدامى تعتبر فرصة مثالية للجماهير للحضور والاستمتاع بمشاهدة النجوم السابقين الذين يملكون قاعدة جماهيرية لدى محبي الكرة في المنطقة الخليجية.

واطمأنت لجان الاتحاد الخليجي على كافة التجهيزات بعدما أجرت جولات تفقدية في استاد جابر المبارك الذي سيستضيف المنافسات وكذلك مقار إقامة الوفود المشاركة ومتابعة كل الترتيبات اللازمة لإنجاح الحدث الذي يحظى باهتمام إعلامي وجماهيري كبير.