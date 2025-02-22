الأهلي والزمالك.. ديربي القاهرة يجذب أنظار الوطن العربي

لطالما حملت مواجهات الأهلي والزمالك مشاهد لا تُمحى من ذاكرة الكرة المصرية، فالأرقام وحدها لا تروي القصة كاملة، من أهداف اللحظات الأخيرة إلى الهزائم الثقيلة، ومن الاحتفالات الصاخبة إلى الصدمات المفاجئة، تظل هذه القمة ساحة للدراما الكروية بكل تفاصيلها، ولا يقتصر شغف هذه المواجهة على الجماهير المصرية فحسب، بل يجذب أيضاً محبي الكرة العربية بشكل عام.

حيث يهتم آلاف المشجعين في الوطن العربي بمتابعة هذا الديربي المثير، ومع إقامة القمة رقم 129 بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز، الليلة، يتجدد الحديث عن أبرز اللحظات التي صنعت هذا الديربي الأشهر في أفريقيا والشرق الأوسط.

هدف

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز من أجل مواصلة مطاردة صدارة جدول الترتيب، حيث يحتل حالياً المركز الثاني برصيد 32 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بفارق نقطة واحدة، بينما يأمل الزمالك في انتزاع النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في المربع الذهبي، حيث يمتلك حالياً 27 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

ومنذ انطلاق الدوري المصري الممتاز عام 1948، التقى الفريقان في 128 مباراة سابقة، حقق خلالها الأهلي الفوز في 50 مباراة، بينما فاز الزمالك في 28 مباراة، وانتهت 50 مباراة بالتعادل، ورغم تفوق الأهلي في عدد مرات الفوز، إلا أن هذه المباريات دائماً ما تحمل طابعاً خاصاً، بغض النظر عن موقع الفريقين في جدول الترتيب.

لحظات خالدة

شهد موسم 2002-2001 أكبر انتصار للأهلي على غريمه التقليدي الزمالك عندما فاز بنتيجة 1-6، في مباراة لا تزال عالقة في أذهان جماهير الفريقين باعتبارها واحدة من أكثر المواجهات إثارة في تاريخ الديربي المصري، وفي عام 2007، استطاع الأهلي أن يسجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، ليحقق فوزاً ثميناً اشتعلت به أفراح جماهير القلعة الحمراء، أما في نهائي كأس مصر لعام 2015.

فنجح الزمالك في كسر سلسلة انتصارات الأهلي، محققاً فوزاً مستحقاً بهدفين نظيفين، ليتوج بلقب الكأس وسط فرحة عارمة لجماهيره التي كانت تترقب هذا الانتصار بفارغ الصبر.

وفي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020، رغم خسارة الزمالك بهدفين مقابل هدف، إلا أن شيكابالا ترك بصمته بهدف رائع سجله في شباك الأهلي، ليظل هذا الهدف متداولاً بين محبي كرة القدم، بوصفه واحداً من أجمل الأهداف في تاريخ مواجهات الفريقين.

مواجهات

التقى الأهلي والزمالك في جميع البطولات الرسمية 228 مرة، حقق الأهلي خلالها الفوز في 99 مباراة، مقابل 53 فوزاً للزمالك، بينما انتهت 76 مباراة بالتعادل، وعلى مستوى الدوري المصري، جرت بينهما 128 مواجهة، فاز الأهلي في 50 مباراة.

وفاز الزمالك في 28 مباراة، وتعادلا في 50 لقاء، وفي بطولة كأس مصر، تواجه الفريقان في 33 مباراة، حسم الأهلي الفوز في 17 منها، بينما فاز الزمالك في 11 مباراة، وتعادلا في 5 مواجهات، أما في كأس السوبر المصري، فقد التقى الفريقان 8 مرات، فاز خلالها الأهلي في 6 مباريات، بينما تمكن الزمالك من حسم مباراتين لصالحه.

وفي المنافسات القارية، تقابل الفريقان في دوري أبطال أفريقيا 9 مرات، فاز الأهلي في 6 مباريات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل، أما في السوبر الأفريقي، فقد التقى الفريقان مرتين، وتمكن الزمالك من الفوز في كلتا المباراتين، وبعيداً عن البطولات الرسمية، جمعت الفريقين 23 مباراة ودية.

حقق الأهلي الفوز في 11 منها، بينما فاز الزمالك في 8 مباريات، وانتهت 4 مباريات بالتعادل، وبهذا يصل إجمالي المواجهات بين الأهلي والزمالك في جميع البطولات والمباريات الودية إلى 252 مباراة، حيث فاز الأهلي في 111 مباراة، مقابل 61 انتصاراً للزمالك، في حين انتهت 80 مباراة بالتعادل.