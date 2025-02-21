ميونيخ تنهي ترددها وتقرر استضافة الأدوار النهائية لدوري أمم أوروبا

أصبح من الممكن الآن إقامة مباريات الدور قبل النهائي لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم للرجال بمدينتي ميونيخ وشتوتجارت الألمانيتين، بعد حدوث تغيير في موقف العاصمة البافارية.

كان من المقرر أن تقام الأدوار النهائية للبطولة القارية في يونيو القادم في إيطاليا أو ألمانيا، اعتمادًا على نتيجة الفائز من بينهما في لقاء المنتخبين بدور الثمانية للمسابقة، الذي يجرى الشهر المقبل.

قبل أسبوعين، تحدث ديتر رايتر، عمدة مدينة ميونخ، عن المربع الذهبي للبطولة باعتبارها "بطولة الأمم الأوروبية" قائلا إن المدينة لا تملك الموارد اللوجستية ولا المالية لاستضافة تلك الفعالية.

وجاء في بيان صادر عن مدينة ميونخ اليوم الجمعة أن "محادثات بناءة" جرت بين الاتحاد الألماني لكرة القدم ونظيره الأوروبي (يويفا) ومسؤولي ميونخ للسماح باستضافة المباريات هناك في يونيو/حزيران إذا صعدت ألمانيا لهذه المرحلة.

وأضافت مدينة ميونيخ في بيانها "لكن لن يكون هناك مهرجان كبير للجماهير وفعاليات أخرى في المدينة".

وتستضيف ميونيخ بالفعل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا في 31 مايو المقبل، علما بأنها شهدت الأسبوع الماضي هجوما بسيارة أسفر عن مقتل شخصين.

وتلعب ألمانيا مع إيطاليا مدينة ميلانو في 20 مارس المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في دور الثمانية لدوري أمم أوروبا بعد ثلاثة أيام بمدينة دورتموند.