قرعة دوري أبطال أوروبا : صدام ناري بين ليفربول وسان جيرمان والريال يواجه أتلتيكو

ستكون مواجهتا باريس سان جرمان الفرنسي مع ليفربول الإنجليزي ودربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد حامل اللقب وأتلتيكو مدريد الابرز في الدور ثمن النهائي لمسابقة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بموجب القرعة التي سحبت الجمعة في مدينة نيون السويسرية.

وأنهى ليفربول المجموعة الموحدة في الصدارة محققا 7 انتصارات مقابل خسارة واحدة كانت في الجولة الأخيرة بعد ضمان تأهله ومشاركة لاعبين من الصف الرديف.

في المقابل، احتاج سان جرمان الى خوض الملحق المؤهل الى هذا الدور حيث دك شباك مواطنه بريست بعشرة اهداف في مجموعة المباراتين (3-0 ذهابا و7-0 إيابا).

وسيكون ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية مسرحا لمباراة الذهاب في 4 او 5 اذار/مارس على ان تقام مباراة الاياب على ملعب انفيلد بعدها بأسبوع.

والتقى الفريقان للمرة الاخيرة في المسابقة القارية موسم 2018-2019 فتبادلا الفوز 2-1 و3-2.

وستكون المواجهة الثانية بين قطبي العاصمة الاسبانية ثأرية لاتلتيكو الذي خسر نهائي دوري الابطال مرتين امام جاره عامي 2014 و2016.

واسفرت القرعة عن مواجهة المانية بحتة بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن.

والتقى الفريقان ثلاث مرات هذا الموسم فتعادلا مرتين 1-1 و0-0 في الدوري في حين تغلب ليفركوزن على العملاق البافاري 1-0 في عقر داره واخرجه من مسابقة كأس ألمانيا في مباراة شهدت طرد حارس مرمى العملاق مانويل نوير في الدقيقة 17.

وتتجدد المواجهة بين برشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي بعد لقائهما في المجموعة الموحدة والذي اسفر عن فوز مثير للفريق الكاتالوني 5-4 في لشبونة.

وأنهى برشلونة دور المجموعة الموحدة ثانيا، فيما احتاج بنفيكا الى خوض الملحق بعدما حل سادسا عشر وتخطى موناكو الفرنسي (1-0 في موناكو و3-3 في لشبونة).

وهنا قرعة ثمن النهائي:

باريس سان جرمان (فرنسا) - ليفربول (انجلترا)

بنفيكا (البرتغال) - برشلونة (اسبانيا)

ريال مدريد (اسبانيا) - اتلتيكو مدريد (إسبانيا)

ايندهوفن (هولندا) - أرسنال (انجلترا)

فينورد (هولندا)- إنتر (ايطاليا)

بايرن ميونيخ (المانيا) - باير ليفركوزن (المانيا)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - ليل (فرنسا)

كلوب بروج (بلجيكا) - استون فيلا (انجلترا)

تقام مباريات الذهاب في 4 و5 والإياب في 11 و12 منه.