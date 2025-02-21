5 مواجهات تجمع شباب الأهلي والشارقة في مارس

تأكد وصول ممثل للكرة الإماراتية إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، بعد تأهل كل من شباب الأهلي والشارقة إلى خوض مواجهة «إماراتية خالصة» في الدور ربع النهائي يومي 5 و12 مارس المقبل ذهاباً وإياباً، بعدما اجتازا بطلي الأردن الوحدات والحسين إربد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور ثمن النهائي، حيث تغلب «الفرسان» على الوحدات 6 - 3، والشارقة على الحسين إربد 3 - 0 بركلات الترجيح بعد التعادل 1 - 1.

وستضفي مواجهتا الفريقين في البطولة الآسيوية، أجواء مثيرة على المباريات المنتظرة خلال مارس المقبل، مع وجود 3 مواجهات أخرى تجمع بينهما، إذ يلتقي الفريقان ذهاباً وإياباً في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يومي 18 و23، وضمن الجولة الـ 19 من دوري أدنوك للمحترفين يوم 29، كما يتوقع أن يرتفع عدد مواجهاتهما إلى 6 إذا تحدد موعد مباراتهما في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة خلال الشهر نفسه.

من جانبهم، علق اللاعبون والبرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، على مواجهتهم الشارقة 5 مرات خلال شهر مارس المقبل، إذ قال سوزا: «الفريق مرّ بلحظات صعبة في بعض مجريات مباراتنا أمام الوحدات، ولكن الأهم أننا نجحنا في الفوز في نهاية المطاف، وخرجنا بأمور إيجابية، أبرزها روح وشخصية الفريق وهي الإيجابية الأفضل، وعدد الفرص التي صنعناها من أجل التسجيل، لأن الكرة تتمحور حول صنع الأهداف وتسجيلها، ومن الطبيعي أن تمر ببعض الصعوبات في المباريات، ولكن الأهم أن تظهر الروح والشخصية وتحقق العودة، لأن ضغط الفوز يدفع الناس للتطور».

إيجابية

وأضاف: «أنا دائماً شخص إيجابي، وأحاول السيطرة على ما أستطيع السيطرة عليه كمدرب مثل تحضير الخطط والتدريبات، وتحفيز اللاعبين لعمل جيد، ولكن في كرة القدم ليس دائماً الأفضل من يفوز، ونحن نريد أن نكون الأفضل ونحقق الفوز في جميع المباريات، وأن نستحق ذلك، وعندما يكون لديك منافس قوي مثل الشارقة، فعليك أن تعمل ألف حساب، لأنه أظهر قوة وشراسة تنافسية كبيرة في مشاركته هذا الموسم، ويجب أن يكون الشارقة أو غيره من الأندية، أفضل منا إذا أراد الفوز، ونحن نعمل بكل جهد على عدم تحقيق ذلك».

بينما قال المهاجم سردار أزمون: «نحن سعداء بالتأهل إلى الدور ربع النهائي الآسيوي، ومواجهة الشارقة الفريق القوي، خاصة أنه سيكون هناك أكثر من لقاء آخر سيجمع بين الفريقين، وسنحاول بالطبع تحقيق الفوز في جميع مبارياتنا أمامه، وهو بالطبع سيحاول الأمر نفسه، مع تبادلنا للاحترام، واستحقاقنا للتأهل القاري، بعد صعوبات واجهت الفريقين في ثمن النهائي، خاصة في مباراتنا أمام الوحدات التي شهدت تقلبات عديدة، ومنها إضاعتي لركلة جزاء كانت كفيلة بتغيير شكل المباراة، ولكنها صعوبة كرة القدم، وأتمنى المزيد من التركيز على المرحلة المقبلة، ومواصلة التقدم نحو المزيد من الانتصارات والأدوار المقبلة».

في حين، قال حمد المقبالي حارس مرمى شباب الأهلي: «أبارك للشارقة تأهله معنا إلى الدور ربع النهائي، ويستحق كل منا الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من البطولة الآسيوية، وبالتأكيد سنعتبر كل مباراة لنا أمام الشارقة نهائي، وسنحاول الفوز بصرف النظر عن البطولة، ولكننا الآن سنفكر في مباراتينا أمام العروبة وبني ياس في دوري أدنوك للمحترفين، وبعدها سنبدأ التركيز في مبارياتنا مع الشارقة، بعدما أغلقنا ملف البطولة الآسيوية بالتأهل على حساب الوحدات في مباراة صعبناها على أنفسنا، أمام منافس قوي قدم مباراة جيدة، وسنحاول تصحيح الأخطاء التي حدثت، ومواصلة الانتصارات والنتائج الإيجابية».