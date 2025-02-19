إقالة تين هاج وأشورث تكلف مانشستر يونايتد أكثر من 18 مليون دولار

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الأربعاء أن إقالة المدرب الهولندي إيريك تين هاج ودان أشورث المدير الرياضي السابق، كلفت خزينة النادي أكثر من 18 مليون دولار.

أقيل تين هاج المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد في 28 أكتوبربعد ثلاثة أشهر فقط من تمديد تعاقده لموسم واحد.

ورحل المدرب الهولندي تاركا مانشستر يونايتد في المركز 14 بجدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعدما خسر 4 مباريات في أول9 جولات من المسابقة.

ويحتل الفريق الإنجليزي تحت قيادة مدربه الحالي روبن أموريم المركز 15 في جدول الترتيب بعد 12 خسارة في 25 جولة، وهو أسوأ حصيلة في تاريخ مانشستر يونايتد خلال موسم واحد ليخلفه البرتغالي روبين أموريم.

وبعد نحو شهر واحد فقط من رحيل تين هاج، غادر دان آشورث نادي مانشستر يونايتد بعد أقل من ستة أشهر من توليه منصبه، والذي أعقب مفاوضات صعبة للغاية لضمه من نيوكاسل.

ولم يضمن تين هاج الاستمرار في مانشستر يونايتد إلا بعدما فجر مفاجأة بالفوز على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي خلال مايو الماضي، حيث منحه الملياردير البريطاني جيم راتكليف، أحد ملاك النادي، والمسؤول الأول عن ملف كرة القدم في النادي عقدا ينتهي في صيف 2026.

ويبقى سجل أموريم الذي تولى المسؤولية في نوفمبر أسوأ من تين هاج، وقال البرتغالي أموريم في الشهر الماضي "هذا الفريق هو الأسوأ في تاريخ مانشستر يونايتد".

واضطر النادي الإنجليزي لدفع 11 مليون جنيه إسترليني (12 مليون دولار آنذاك) لإنهاء ارتباط أموريم من ناديه السابق سبورتنج لشبونة البرتغالي.