الشارقة إلى ربع النهائي والوصل يلتقي السد في ثُمن نهائي «الآسيوية»

إيهاب زهدي، أحمد عيسى - ياسر قاسم

قاد الحارس المتألق عادل الحوسني فريقه الشارقة للدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2 بتصديه لـ 3 ركلات ترجيح متتالية، في مباراة ماراثونية انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بفوز الحسين إربد الأردني 1 - 0، وهي نفس نتيجة فوز الشارقة ذهاباً في الأردن، واحتفى الشارقة بتسديد 3 ركلات بنجاح، نفذها كل من: كايو لوكاس وفراس بالعربي وشاهين عبدالرحمن، أعلنوا بها الحسم بنتيجة 3 - 0.

وخسر الوصل أمام ضيفه الهلال السعودي 0 - 2 في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة، بعد مباراة متوسطة الأداء نال خلالها «الزعيم» أفضلية الأداء والنتيجة، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في صدارة «مجموعة الغرب»، وأنهى الوصل مباريات المرحلة برصيد 11 نقطة في المركز الخامس، ووفقاً لنتائج الجولة الأخيرة وترتيب المجموعة، يلتقي الوصل بالسد القطري في مرحلة ثمن النهائي.

من جهة أخرى، يستقبل شباب الأهلي ضيفه الوحدات الأردني في الثامنة من مساء اليوم باستاد راشد بدبي، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بعدما حسم لقاء الذهاب بهدفين نظيفين سجلهما سردار أزمون، على ملعب استاد عمان الدولي الأربعاء الماضي، ما يسهل من مهمة «الفرسان» الطامحين للحصول على بطاقة الوصول إلى الدور ربع النهائي، إذ يكفيهم التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف في دبي، للاستمرار في البطولة القارية.

وحصل لاعبو شباب الأهلي على راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من الأردن في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، واستأنف بعدها الفريق تدريباته استعداداً للقاء الإياب، وسط حالة من المعنويات العالية بعد نتيجة الذهاب الجيدة، التي رفعت من ترشيحات «الفرسان» بالعبور إلى دور الثمانية، خاصة وأن الفريق يقدم أفضل عروضه هذا الموسم، ولم يتلق أي خسارة منذ 2 أكتوبر 2024، عندما خسر أمام مضيفه ناساف الأوزبكي 1 - 2، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة للنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

واستفاد الجهاز الفني لشباب الأهلي بقيادة المدرب باولو سوزا، من عدم خوض أي مباريات رسمية عقب لقاء الذهاب، في استشفاء اللاعبين، ومنحهم الراحة التي كان المدرب البرتغالي قد أكد مدى احتياج لاعبيه إليها، في ظل ضغوط المنافسة في أكثر من بطولة محلية، إلى جانب البطولة الآسيوية، خاصة وأن الفريق مطالب بالفوز في جميع مبارياته، والمنافسة بقوة على كل ألقاب الموسم التي نال منها بالفعل بطولتي كأس سوبر إعمار، ودرع التحدي ضمن بطولات السوبر الإماراتي القطري.