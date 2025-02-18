هل سيتي الأقل حظاً في مواجهة ريال مدريد؟ أنشيلوتي يرد على جوارديولا

قلل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد من تصريح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأن لدى فريقه فرصة "واحد بالمئة" للفوز على العملاق الإسباني غدا الأربعاء في إياب الدور الفاصل المؤهل لدور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال المدرب الإيطالي إن حامل اللقب الأوروبي لا يملك سوى أفضلية محدودة.

وعوض ريال مدريد تأخره ليحقق الفوز 3-2 في وقت متأخر من مباراة الذهاب أمام سيتي على ملعب الاتحاد الأسبوع الماضي لكن أنشيلوتي حث فريقه على عدم الإفراط في الثقة في ظل سعيه لحجز بطاقة التأهل لدور 16 أمام جماهيره.

وقال أنشيلوتي مازحا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "بصراحة، حتى (جوارديولا) لا يصدق ما قاله لكنني سأسأله عن ذلك قبل المباراة على أي حال".

وأضاف "لا يرى أن لديه فرصة بنسبة واحد بالمئة للتأهل ولا نحن نعتقد أننا مرشحون بنسبة 99 بالمئة أيضا. لدينا أفضلية محدودة بسبب ما فعلناه في مانشستر وعلينا استغلالها لصالحنا.

"تعلُم اللعب ولديك الأفضلية هي مسألة نفسية ومن الصعب التعامل معها. يمكنني القدوم إلى هنا وقول إننا لا نملك أي ميزة وسنلعب كما لو كنا متعادلين سلبيا... لكن هذا هراء ولن يصدقني أحد.

"ما يمكنك التحكم فيه هو سلوك الفريق وتأكيد أننا نلعب بنفس المستوى الذي قدمناه قبل أسبوع لأن المباراة سارت بشكل جيد بالنسبة لنا. لكن لا يمكنك أن تنسى أن لديك الأفضلية".

وبعد تقديم ريال مدريد شكوى ضد حكام الدوري الإسباني بعد ما اعتبر أنه عدد من القرارات غير العادلة، قال أنشيلوتي إن دوري أبطال أوروبا يحتوي على عدد أقل من القرارات المثيرة للجدل رغم أنه لا تزال لديه مشكلات مع تقنية حكم الفيديو المساعد.

وأوضح أنشيلوتي "أشعر (بهدوء أكبر)، تتحدث الإحصائيات عن نفسها. هناك جدل أقل وتدخل أقل من حكم الفيديو المساعد الذي لا يتدخل إلا عند الضرورة.

"يتم تعيين أفضل الحكام من كل دولة فقط في دوري أبطال أوروبا ويكون المستوى مرتفع جدا في هذا الشأن".

وأضاف "لدي شكوك (بشأن تقنية حكم الفيديو المساعد) لأنني أعتقد أنها نقلت قدرا كبيرا من المسؤولية بعيدا عن الحكم. إنه نظام خطير بعض الشيء.

"استحدثت تقنية حكم الفيديو المساعد لتجنب الأخطاء الفجة والواضحة وليس من أجل التدخلات المتعلقة بكرة القدم. غالبا ما يكون الهدف هو القضاء على كل ما هو طبيعي في كرة القدم من أجل الصورة".