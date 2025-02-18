الوصل والهلال.. مسك ختام مجموعات دوري «الآسيوية»

يستقبل فريق الوصل على ملعبه ضيفه الهلال السعودي عند الثامنة من مساء اليوم لحساب الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة، في مواجهة يعمل خلالها كل فريق للفوز بالنقاط الثلاث وتأكيد التفوق في «مجموعة الغرب»، التي يحتل فيها الوصل المركز الخامس قبل انطلاق مباريات الجولة أمس برصيد 11 نقطة، نالها بالفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراتين وخسارة مثلهما، فيما يحتل الهلال صدارة المجموعة برصيد 19 نقاط دون أن يعرف الخسارة حتى الآن، محققاً الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، وضمن الفريقان مبكراً تأهلهما إلى دور الستة عشرة من المنافسة، في انتظار ما تسفر عنه نتائج مباريات الجولة لتحديد مسار المرحلة المقبلة.

وأكمل الوصل، تحضيراته للقاء وسط روح معنوية عالية واهتمام كبير من الجهازين الفني والإداري، إضافة إلى دعم الجماهير التي ظلت ترافق الفريق محلياً وخارجياً وتسهم في بث الحماس بنفوس اللاعبين، وأدى الفريق أمس تدريبه الختامي تحت قيادة مدربه الصربي ميلوش.

ولن تكون مهمة «الإمبراطور» سهلة أمام «الزعيم» أحد أقوى الأندية المرشحة للقب الآسيوي، وكانت بعثة الهلال قد وصلت إلى دبي أمس، وحظيت باستقبال حافل بالورود، بطريقة وجدت تقديراً كبيراً.