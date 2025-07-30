لويس كاسترو: فخور بتدريب الوصل والنادي يمتلك مشروعاً طموحاً

عبر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الوصل، عن فخره واعتزازه بتدريب «الإمبراطور»، الذي تولى مهمة قيادته مؤخراً، مؤكداً أن إدارة النادي منحته الثقة، ووضعته أمام تحدٍ كبير، بقيادة فريق بحجم الوصل.

وأكد أنه سيبذل كل جهده حتى ينجح في مهمته، ويكون على قدر الثقة التي وجدها، وأن الوصل يمتلك مشروعاً طموحاً قائم على التخطيط السليم، وهذا ما يدفع الجميع في النادي لتقديم موسم ناجح.

وأعرب كاسترو عن رضاه التام عن فترة الإعداد السابقة، التي خاضها الفريق استعداداً للموسم الجديد، مشيراً إلى أن اللاعبين أظهروا التزاماً كبيراً ورغبة واضحة في الاستفادة القصوى من التدريبات، ليكون الفريق في كامل الجاهزية قبل انطلاق المنافسات.

وأوضح أن الفترة الحالية تمثل ركيزة أساسية تحدد مسار الفريق في مشواره المقبل.

وقال كاسترو: «أشعر بفخر كبير بالروح التي ظهرت خلال فترة الإعداد، وجدت من جميع اللاعبين التزاماً رائعاً، سواء في التدريبات أو المباريات الودية، وهذا يعكس رغبتهم في الارتقاء بمستواهم الشخصي والجماعي، مع توفر روح العائلة، التي تنعكس في الأداء الجماعي، والالتزام التام بخطة الإعداد، لذلك أشعر أن فترة التحضيرات تمضي بشكل جيد نحو الهدف المطلوب».

وأثنى مدرب الوصل على جهود الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين قائلاً: «الإدارة وفرت لنا كل المقومات اللازمة لفترة إعداد مثالية، من معسكرات وتجهيزات متكاملة، كما لدينا طاقم إداري يبذل أقصى ما عنده، بجانب الطاقم الفني ومجموعة مميزة من اللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم، نحن نعمل جميعاً في منظومة متكاملة، ونبذل كل جهدنا، لأننا ندرك أن المنافسة هذا الموسم ستكون قوية».

وأشار كاسترو إلى أن النادي يعمل وفق مشروع طموح قائم على البناء والتخطيط السليم، وأن ذلك يمنحه دافعاً قوياً لتقديم أفضل ما عنده، والمساهمة في إنجاح المشروع.

وأضاف: «لمست منذ اليوم الأول أنني في بيئة احترافية توفر جميع عوامل النجاح، وهذا يزيد حماسي للعمل يوماً بعد يوم، أشعر أننا نضع أسساً قوية لمشروع النادي الذي يسعى إلى ترسيخ مكانته كونه أحد الفرق التي تنافس على البطولات، مع الاهتمام بتطوير جميع عناصر المنظومة من لاعبين وجهاز فني وإداري، هذا المشروع يمنحنا الدافع لتقديم أفضل ما لدينا وتحقيق أهداف النادي وإسعاد جماهيره».

أهداف واضحة

وقال مدرب الوصل: «لدينا أهداف واضحة للموسم الجديد، وندرك حجم التحديات، لكن بروح العائلة التي تسود الفريق والدعم الكبير من الإدارة والجماهير، نحن واثقون بقدرتنا على تحقيق موسم ناجح، لا نستهدف البطولات فقط، ولكننا نتطلع إلى تقديم كرة قدم جميلة وممتعة للجماهير، تعكس هوية الوصل وترضي طموحات جماهيره».