فلاديمير إيفيتش: متفائل بموسم استثنائي للعين

أعرب المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق نادي العين عن تفاؤل كبير قبل انطلاق الموسم الجديد حسب تصريحاته على هامش تحضيرات العين في معسكره الإعدادي بالعاصمة المغربية الرباط.

وأكد أن الفوز الذي حققه الفريق في ختام مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية منح اللاعبين شعوراً إيجابياً، قبل الإجازة، وقال: حصلنا على وقت كافٍ للراحة، لقضاء لحظات عائلة رائعة، وعدنا بروح عالية للتحضير، والجميع هنا من لاعبين وجهاز فني وكافة أطقم العمل يدركون أهمية هذه المرحلة، وقد بدأنا الإعداد ونحن في وضع جيد لبلوغ الذروة الفنية والجاهزية البدنية.

وحقق إيفيتش مع العين نتائج جيدة منذ توليه قيادة الفريق في فبراير الماضي وذلك قياساً على الظروف التي عانى منها الزعيم بعد تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا 2023 - 2024 ففي 11 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 وخسر 3، وتحسنت المنظومة الدفاعية إلى حد كبير فخرج الفريق بشباك نظيفة في آخر 7 مباريات محلية قبل انتهاء الموسم الماضي، ويتطلع لموسم استثنائي يعود من خلاله الفريق إلى منصات التتويج على المستويين الداخلي والخارجي بعد إعلانه رسمياً المشاركة في بطولة الأندية الخليجية.

وخاض العين الثلاثاء أولى تجاربه الودية في معسكره الخارجي بالرباط أمام اتحاد تواركة المغربي من ضمن أربع مباريات ودية أمام فرق من مدارس كروية مختلفة، تبدأ بلقاء مغلق أمام اتحاد تواركة، أحد أندية الدوري المغربي الممتاز، في ختام المرحلة الأولى بالرباط قبل أن ينتقل إلى المرحلة الثانية بإسبانيا حيث سيستهل مواجهاته في الثاني من أغسطس، بمواجهة فريق نادي إلتشي الإسباني، ثم يواجه الأهلي السعودي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة 5 أغسطس في آخر مواجهاته الودية.

وأوضح إيفيتش، في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي للنادي، أن الفريق سيخوض موسماً صعباً يتطلب الكثير من العمل والانضباط، وقال: نحن نمثل نادياً كبيراً، يحمل طموحاً دائماً للمنافسة على جميع البطولات.

والمباراة الأولى في أي موسم دائماً ما تكون الأصعب، لأنها تأتي بعد فترة توقف طويلة، لكننا نعمل من الآن على أن نكون في قمة الجاهزية للظهور بأفضل صورة في الموسم الجديد.

وأكد المدرب الصربي، أن الفريق أنهى الموسم الماضي في مركز لا يليق باسم ومكانة نادي العين، وقال: لا يرضينا ما تحقق في الموسم الماضي، ولا يعكس طموحاتنا، لكن هذا حدث مع أكبر الأندية في العالم، وعلينا الآن أن نتجاوز ذلك الأمر ونبدأ من جديد، بثقة كبيرة، وعزيمة متجددة، مع الانضباط، والعمل الشاق.

وهذا ما نسعى لتجسيده خلال فترة الإعداد الحالية.

ومضى بقوله: الضغوط جزء من مهنتنا، وأنا فخور بالعمل هنا، وأؤمن أن هذا الضغط يجعلنا أقوى، ويمنحنا الدافع لتحقيق أهدافنا وأثق بأن جماهيرنا تنتظر الانطلاقة كما ننتظرها نحن، وأتمنى أن يكونوا قريبين منا، داعمين لنا، مؤمنين بهذه المجموعة من اللاعبين، لأنهم العنصر الأهم في النادي، وسنمر بلحظات جيدة وغير جيدة، لكن وعدنا هو أن نبذل أقصى ما لدينا، وأن نمنح جماهيرنا أسباباً عدة للفرح مع نهاية الموسم.