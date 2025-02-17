ريال مدريد يدرس مغادرة الليغا بسبب طرد بيلينغهام.. وثلاث دوريات أوروبية تترقب!

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد يفكر في مغادرة الدوري الإسباني، بسبب استمرار الجدل حول قرارات التحكيم، والذي تفاقم بعد طرد نجمه جود بيلينغهام مؤخراً.

حصل بيلينغهام على بطاقة حمراء من الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو في الدقيقة 39 من مواجهة فريقه ضد أوساسونا، بسبب استخدامه لغة مسيئة، حيث زُعم أنه صرخ في وجه الحكم قائلاً: "اذهب إلى الجحيم". لكن اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 21 عاماً قدم رواية مختلفة، مؤكداً أنه كان يعبر عن إحباطه لنفسه وليس للحكم.

وفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن ريال مدريد يدرس بشكل جاد احتمال الانضمام إلى دوري أوروبي آخر، في ظل تصاعد الإحباط من قرارات التحكيم في الليغا.

وتشير التقارير إلى أن الخيارات المطروحة تشمل الدوري الإيطالي، الفرنسي، أو الألماني كوجهة محتملة للنادي الملكي.

ويتطلب أي انتقال محتمل لريال مدريد إلى دوري آخر أولاً موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالإضافة إلى الحصول على الضوء الأخضر من الدوري الجديد الذي يرغب النادي في الانضمام إليه. كما سيكون من الضروري نيل موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قبل إتمام أي خطوة رسمية.

وفي حال قرر ريال مدريد المضي قدماً في هذه الفكرة، فإن علامته التجارية العالمية والمستوى الفني العالي الذي يقدمه قد يشكلان عوامل جذب قوية لأي دوري أوروبي.

ويأتي هذا التطور وسط غضب متزايد داخل النادي الملكي بسبب سلسلة من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل في مبارياته الأخيرة، حيث يُعد طرد بيلينجهام أحدث حلقة في سلسلة طويلة من الحالات التي يعتبرها النادي غير عادلة.

بعد طرده يوم السبت، يواجه جود بيلينغهام احتمال الإيقاف لمدة تصل إلى 12 مباراة، بسبب تصريحاته المسيئة للحكم.

وبحسب لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فإن أي لاعب يُدان بـ"إهانة أو الإساءة اللفظية للحكام أو المسؤولين الرياضيين" يعاقب بالإيقاف من 4 إلى 12 مباراة.

وفي حال تطبيق العقوبة، سيغيب بيلينغهام عن مواجهات جيرونا، ريال بيتيس، ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس الملك ضد ريال سوسيداد. أما إذا امتد الإيقاف إلى 12 مباراة كاملة، فقد يغيب النجم الإنجليزي عن معظم ما تبقى من الموسم.

من جانبه، لم يكن بيلينغهام يتوقع غياباً طويلاً، حيث كتب عبر حساباته: "كفى حديثاً عن سوء الفهم".

وأضاف: "أود فقط أن أعتذر مجدداً لزملائي على تركهم في موقف صعب، وأشكر الجماهير على دعمهم وتفهمهم. أراكم يوم الأربعاء في ملعبنا".