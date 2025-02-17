«النصر» يرفع معنويات الوصل قبل مواجهة الهلال آسيوياً

ارتفعت المعنويات داخل قلعة الإمبراطور الوصلاوي قبل مباراته المهمة غداً الثلاثاء أمام ضيفه الهلال السعودي في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة، التي يسعى خلالها لتحقيق الفوز وتعويض الخسارة السابقة التي تعرض لها بعيداً عن قواعده أمام النصر السعودي.

وشهدت الأيام السابقة استقراراً كبيراً في نادي الوصل بعد تحقيقه الفوز على النصر في ديربي دبي، بالجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين، والثاني على التوالي للفريق في المنافسة، بعد أداء جيد أسعد قاعدته الجماهيرية، وأعاد الثقة للاعبين بعد فترة من تأرجح نتائج الفريق.

ويسعى الوصل غداً لمواصلة نتائجه الإيجابية بتحقيق الفوز على منافسه القوي، واضعاً في رصيده قبل اللقاء 11 نقطة بالمركز الخامس، وفوزه في المباراة يقفز به إلى المركز الرابع حال خسارة السد الذي يحتل الترتيب الرابع، ويواجه اليوم باختاكور الأوزبكستاني، على أن يلتقيا سوياً «الوصل والسد» في دور الستة عشر، أما خسارة «الإمبراطور» فتهدد تراجعه إلى المركز السادس وتضعه في اختبار قوي أمام النصر السعودي بالمرحلة المقبلة من البطولة القارية، في حين يمتلك الهلال 19 نقطة بصدارة المجموعة متساوياً مع الأهلي السعودي، ويعمل «الزعيم» على تأكيد جدارته بالمحافظة على سجله خالياً من الخسارة بعد أن حقق 6 انتصارات، وتعادل في مباراة واحدة.

وتضم مجموعة الغرب الآسيوية 12 فريقاً يتأهل منها 8 فرق إلى دور الستة عشر، وحسب نظام البطولة، يواجه المتصدر، ثامن الترتيب، والثاني يلتقي سابع الترتيب، والثالث يقابل السادس، والرابع يلتقي الخامس، ما يؤكد أن كل الخيارات مفتوحة أمام الوصل لتحديد الفريق الذي يرغب في مواجهته بالدور القادم من المنافسة.

ويضع الوصل اليوم اللمسات الأخيرة للمباراة تحت قيادة مدربه الصربي ميلوش، الذي يقف على جاهزية عناصره مع تحديد عناصر التشكيل الأساسي الذي سيدفع به في اللقاء الذي يتوقع أن يشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً على مدرجات استاد زعبيل.

وفي السياق، أكمل الجهاز الإداري الترتيبات الخاصة باللقاء، عبر الاجتماع التنسيقي الذي عقده النادي ظهر أمس، برئاسة عبدالناصر الشامسي، المدير التنفيذي للنادي، ووقف الاجتماع على جميع الجوانب التنظيمية لاستضافة المباراة التي تجمع الناديين الشقيقين الوصل وضيفه الهلال.