ليون يكتسح مونبلييه برباعية

اكتسح ليون مضيفه مونبلييه 4-1 الأحد في المرحلة 22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، محققا فوزه الثاني تواليا بقيادة مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا.

وعلى رغم البداية المتواضعة في الشوط الأول، باستثناء الهدف المبكر للجورجي جورجي ميكاوتادزه (3)، استغل لاعبو ليون ضعف دفاع مونبلييه بعد الاستراحة، حيث سجل الغاني إرنست نوماه (50) ثم كورنتان توليسو (53)، قبل أن يختتم البديل ألكسندر لاكازيت المهرجان التهديفي (73)، فيما سجل تانغي كوليبالي هدف أصحاب الأرض الوحيد (38).

ويُعدّ هذا الفوز الأول لليون خارج ملعبه هذا العام، ما سمح له باحتلال المركز الخامس (36 نقطة) مؤقتا على حساب ليل الذي يواجه رين لاحقا، ليحافظ بذلك على آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

كما هو الفوز الثاني تواليا بقيادة فونسيكا الذي حلّ خلفا لبيار ساج المقال، في ثالث مباراة له، بعدما بدأ بخسارة أمام مرسيليا 2-3 ثم اكتساح رينس 4-0.

وتأتي هاتين النتيجتين الإيجابيتين قبل ثلاث مباريات صعبة أمام باريس سان جرمان، بريست ونيس.

وبينما ينهض ليون، يغرق مونبلييه في أزماته، حيث مُني بالهزيمة الثالثة تواليا ليبقى في المركز الأخير برصيد 15 نقطة.

وعلى الرغم من أن الفارق بينه وبين سانت اتيان، صاحب المركز المؤهل لملحق الهبوط، لا يتجاوز ثلاث نقاط، فإنه لا يزال يبحث عن بصيص أمل للخروج من النفق المظلم.

وحقق نيس فوزه الثاني تواليا على مضيفه لوهافر 3-1، رافعا رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث.

سجل غايتان لابورد (16) وإتيان يوت كينكو (18 بالخطأ في مرماه) والبديل المغربي سفيان ديوب (90+4) لنيس الذي طُرد مدافعه ميلفن بار (90+1)، والمغربي ياسين كيشطة (28) للوهافر الذي تعمقت جراحه بالخسارة الـ15 في المركز ما قبل الأخير بـ17 نقطة.

واستغل ستراسبورغ النقص العددي في صفوف مضيفه لنس بعد طرد الكولومبي دايفر ماتشادو (72)، وتغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما البديل ديلان باكوا (81) والهولندي إيمانويل إيميغا (90+6).

ورفع ستراسبورغ رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف عن لنس الثامن.

وقاد البديل الجزائري فريد الملالي فريقه أنجيه إلى الفوز على مضيفه رينس بهدف وحيد سجله في الدقيقة 45+1 بعد ثماني دقائق من دخوله بدلا من الغابوني جيم ألفينا المصاب.