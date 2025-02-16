أياكس يهزم هيراكليس برباعية ويتصدر الدوري الهولندي

اكتسح أياكس ضيفه هيراكليس 4/صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وتقدم أياكس في الدقيقة 17 عن طريق ميكا جوتس، وأضاف زميله بريان بروبي الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 56 سجل أوليفير إدواردسن الهدف الثالث لأياكس، فيما اختتم زميله دافي كلاسين الرباعية في الدقيقة 69.

ورفع أياكس رصيده إلى 54 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن أيندهوفن، ليتربع على صدارة الترتيب مع وجود مباراة مؤجلة له مع جو أهيد إيجلز ستقام يوم الأحد المقبل.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد هيراكليس عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.