ليفربول يهزم ولفرهامبتون ويعزز صدارته للدوري بفارق سبع نقاط

عزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليتقدم بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه بعد فوز أصعب من المتوقع 2-1 على ضيفه المتواضع ولفرهامبتون واندرارز بفضل ثنائية لويس دياز ومحمد صلاح اليوم الأحد.

وبدا أن ليفربول في طريقه للفوز 2-صفر بعد هدف دياز في الدقيقة 15 وحصوله على ركلة جزاء في وقت لاحق بالشوط الأول نفذها صلاح شريكه في الهجوم ببراعة ليحرز هدفه 23 في صدارة هدافي الدوري.

لكن ولفرهامبتون، الذي يقاتل بشراسة القرب من مؤخرة ترتيب الدوري، أثار قلق ليفربول قليلا وعاقبه على أدائه المتواضع في الشوط الثاني عندما أطلق البرازيلي ماتيوس كونيا تسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء بعيدة عن متناول مواطنه أليسون حارس ليفربول في الدقيقة 67.

وتمسك فريق المدرب أرنه سلوت بالفوز ليرفع رصيده إلى 60 نقطة من 25 مباراة ويواصل مسيرته نحو الفوز بلقب الدوري متقدما بفارق سبع نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني قبل 13 جولة على النهاية.

وظل رصيد ولفرهامبتون 19 نقطة في المركز 17 متقدما بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.