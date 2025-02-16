أحمد الشعفار: فوز مهم قبل مواجهة الهلال

أكد أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل أن مباراة الديربي أقيمت في أجواء أخوية بين الفريقين، وأن الفوز تحقق في وقت مهم قبل مواجهة الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا، وقال: التنافس 90 دقيقة داخل الملعب ثم ينتهي كل شيء، أهنئ الفريقين، النصر قدم مباراة جميلة، إنه فريق قوي، لقد استمتعنا بالمباراة، لا أفكر انهزمت أو فزت، لقد خسرنا مباريات كثيرة، الهدف هو تطوير الفريق، وتقديم كرة جميلة. وأضاف: أشكر مجلس إدارة نادي النصر على حسن الضيافة، المباراة كانت جميلة بين اللاعبين، أتمنى أن يكون الفوز على النصر فاتحة خير لنا، لمواصلة مشوارنا في الدوري.

وأوضح الشعفار أن الوصل يتطلع لتقديم مستوى مشرف لكرة الإمارات عندما يلتقي الهلال الثلاثاء المقبل لحساب الجولة 8 من دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن المباراة لن تكون سهلة لأن الهلال يعد أحد أفضل أندية القارة ويضم مجموعة من النجوم.

وكشف الشعفار أن الوصل لم يوفق في فترة الانتقالات الشتوية بسبب ضيق الوقت ومحدودية الاختيارات، وقال: عدد اللاعبين يكون أقل خلال هذه الفترة من الانتقالات.

من جهته، أشاد الصربي ميلوش، مدرب الوصل بالأداء الذي قدمه منافسه النصر وقال، إنه من الصعب اللعب ضده، وأضاف: كان يتوجب علينا التسجيل في الشوط الأول، ونجحنا في ذلك، وسعيد لقدرة فريقي على التماسك تحت الضغط في الشوط الثاني وحسم النتيجة، مثلما أقول دائماً الديربي لا يلعب، بل نفوز به، نحن نأتي من أجل الفوز لا لشيء آخر.

وتابع: ليست مباراة بيني وبين شرودر، هناك 11 لاعباً في الملعب، جميعهم قدموا مباراة رائعة، شرودر مدرب كبير قاد النصر لتحقيق عدد كبير من الانتصارات على حساب أفضل المدربين.