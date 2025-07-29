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كرة القدم

العين يمثل الإمارات في دوري أبطال الخليج 2025-2026

جانب من تدريبات العين
البيان
جانب من تدريبات العين

وام

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم رسمياً اعتماد قائمة الأندية التي ستمثل الاتحادات الخليجية في النسخة الثانية من دوري أبطال الخليج للأندية 2025 - 2026.

ويمثل نادي العين الإمارات في البطولة، التي تنظم تحت مظلة الاتحاد، بمشاركة 7 أندية أخرى تم ترشيحها من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء. ضمت القائمة أندية العين، وسترة الرياضي البحريني، والشباب السعودي، وزاخو العراقي، والنهضة العماني، والريان القطري، وتضامن حضرموت اليمني، والقادسية الكويتي.

ويأتي اعتماد الأندية المشاركة في البطولة، ضمن التحضيرات المتواصلة لانطلاق النسخة الثانية من البطولة، لتعزيز التنافس الكروي بين الأندية الخليجية، وتوفير منصة احترافية لتبادل الخبرات الفنية وتطوير مستوى اللعبة في المنطقة. يذكر أن نادي دهوك العراقي، فاز بلقب النسخة الأولى من البطولة.