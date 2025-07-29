كيفو يسعى لإبقاء إنتر «على القمة»

يرغب المدرب الروماني لنادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم كريستيان كيفو بـ«إبقاء النادي على القمة»، معترفاً خلال تقديمه الرسمي أمس بأن «حقبة جديدة بدأت» بعد رحيل سيموني إينزاغي.

وقال كيفو: «لا أنظر إلى الماضي، وليس لدينا أية نية للانتقام.. ببساطة ورثت فريقاً والتزاماً: إبقاؤه على القمة».

وتابع: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف. أثبتت هذه المجموعة وحدتها ورغبتها بالبقاء على قمة كرة القدم الإيطالية والأوروبية».

وأكّد لاعب إنتر السابق الذي تولى مسؤولية تدريب الفريق مباشرة قبل انطلاق كأس العالم للأندية حيث انتهت مغامرته في دور الـ16 «تبدأ حقبة جديدة مع مدرب جديد، مع أسلوب لعب أكثر عمودية، لكننا نملك مجموعة من اللاعبين من ذوي القيمة والخبرة».

وفشل إنتر الذي حقق لقب الدوري المحلي للمرة العشرين في تاريخه عام 2024، في المحافظة على لقبه بعدما خسره بفارق نقطة واحدة عن بطل الموسم الماضي نابولي.