جماهير شباب الأهلي تؤيد صفقات المقيمين وتطالب بإكمال ملف الأجانب

حظيت صفقات شباب الأهلي بتأييد جماهيري كبير عبر مواقع «السوشيل ميديا»، بعد الإعلان عن تعاقد «الفرسان» مع المهاجم الإيراني رضا قنديبور (19 عاماً)، قادماً من نادي بيكان الإيراني، ليتم قيده في فئة اللاعب المقيم في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، اعتباراً من الموسم الرياضي المقبل 2025 - 2026، إلى جانب الأرجنتيني اليان ايرالا، والبرازيلي كايكي فرنانديز، واللذين أعلن النادي رسمياً عن التعاقد معهما لتدعيم الفئة نفسها.

وفي الوقت الذي أكدت فيه إدارة النادي أن التعاقد مع قنديبور يأتي في إطار استراتيجية النادي لتعزيز التشكيلة بعناصر شابة وواعدة، تواكب تطلعات الجهاز الفني وتسهم في دعم مسيرة الفريق في مختلف الاستحقاقات المقبلة، وتأكيد اللاعب سعادته البالغة بالانضمام إلى شباب الأهلي، ورغبته الكبيرة في تقديم أفضل ما لديه، والمساهمة في تحقيق النجاحات مع زملائه اللاعبين، طالبت الجماهير بالتركيز على إنهاء ملف اللاعبين الأجانب، بعد رحيل الصربي لوكا ميليفوجيفيتش إلى النصر، وغموض مستقبل مواطنه بوغدان بلانيتش، مع رغبة بعض الجماهير في رحيله، والتعاقد مع صفقتين أجنبيتين قويتين لتدعيم صفوف «الفرسان».

فيما ترددت أنباء صحافية عن رفض بوتافوغو عرضاً من شباب الأهلي، لضم لاعب الارتكاز مارلون فريتاس، لفارق المقابل المالي المعروض لإتمام الصفقة من «الفرسان»، وما يطلبه النادي البرازيلي الذي يرغب في الحصول على مليونَي دولار نظير السماح برحيل لاعبه، والمؤكد أن إدارة «الفرسان» تسعى لإكمال الدعم المطلوب من قبل المدرب البرتغالي باولو سوزا، قبل انطلاق الموسم الجديد، والذي يسعى من خلاله الفريق للدفاع عن درع دوري أدنوك للمحترفين، وكأس سوبر إعمار، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والسوبر الإماراتي القطري، مع الطموح بتحقيق لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والمنافسة القوية في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويستعد «الفرسان» لخوض مباراتهم الودية الرابعة الأخيرة، يوم السبت المقبل، خلال معسكرهم الخارجي الحالي في النمسا، بعدما تلقوا الخسارة بهدف مقابل هدفين، أول من أمس، في تجربتهم الودية الثالثة أمام مايوركا الإسباني، وقبلها خاضوا تجربتين وديتين حققوا فيهما الفوز على «دبليو اس جي واتنز» بهدف دون مقابل، وعلى أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ومن المقرر أن يعود شباب الأهلي إلى الدولة، يوم الأحد المقبل، لبدء التحضيرات الأخيرة قبل لقاء ضيفه الظفرة، يوم 16 أغسطس المقبل، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.