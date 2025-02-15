إنزاجي يتمنى لحاق تورام بمواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي

يأمل سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان أن يتمكن من الدفع بنجمه الفرنسي ماركوس تورام خلال المواجهة المرتقبة على ملعب يوفنتوس غدا الأحد بالمرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 54 نقطة مقابل 43 نقطة ليوفنتوس في المركز الخامس، ويحتاج الفريق للفوز من أجل إنعاش آمال التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وخرج تورام قبل مضي نصف ساعة من المباراة التي فاز فيها إنتر ميلان على فيورنتينا الاثنين الماضي بسبب الإصابة في الكاحل.

وقال إنزاجي اليوم السبت في مؤتمر صحفي "في الوقت الراهن الأمر يميل أكثر إلى غيابه، أتمنى استعادته، إنه فتى جيد ونجح في تجهيز نفسه لمباراة فيورنتينا رغم أنه لم يشارك سوى في 25 دقيقة فقط".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن إنزاجي قوله "بعد المران الأخير سأتخذ القرار".

ويتطلع ماركوس تورام، لمواجهة شقيقه الأصغر كيفرين تورام لاعب وسط يوفنتوس.

وأشار إنزاجي "إنها مباراة مهمة تأتي في وقت حساس في الموسم، علينا أن نلعب بشكل جيد حقا أمام فريق عزز صفوفه بشكل جيد حقا في فترة الانتقالات الشتوية".