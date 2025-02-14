قمة إماراتية مرتقبة في دوري أبطال آسيا

ازدادت التوقعات بقمة إماراتية مرتقبة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوز كل من شباب الأهلي والشارقة في ذهاب دور ثمن النهائي خارج الديار، ويكفيهما التعادل بأي نتيجة في مباراتي الإياب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث يلتقي الشارقة ضيفه الحسين أربد الأردني بعدما حسم الذهاب بهدف دون مقابل، ويستقبل شباب الأهلي ضيفه الوحدات الأردني بعد الانتصار في الذهاب بهدفين دون مقابل، وتقضي قرعة البطولة بمواجهة في دور الثمانية بين الفائزين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في المباراتين.

وعقب العودة إلى الدولة بعد الانتصار الذي حققه الفريقان على ملعب استاد عمان الدولي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حصل لاعبو الشارقة وشباب الأهلي على راحة قصيرة، وينتظرون العودة إلى التدريبات خلال الساعات المقبلة، استعداداً لمباراتي الإياب الحاسمتين، وكشف البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، عن منحه راحة لمدة يومين للاعبي فريقه، موضحاً أن اللاعبين يحتاجون إلى راحة ذهنية من ضغط المباريات والمنافسة، خاصة وأن «الفرسان» يتنافسون في أكثر من بطولة في نفس الوقت تقريباً، ولديهم آمال وطموحات كبيرة في تحقيق كافة الألقاب.

وأعرب عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه في الذهاب أمام الوحدات، وكشف أنه طالب لاعبيه بالصبر وعدم الاستعجال أو التقليل من المنافس مهما كان الأداء أو نتيجة المباراة، وقال: «إن لاعبيه نفذوا التعليمات بكل دقة، وأنه لا يمكن أن يطالبهم بأكثر مما تحقق، بعدما سجلوا هدفين وخرجوا بشباك نظيفة خارج الديار ومن أمام منافس قوي»، وشدد على أن المهمة لم تنته بعد، وأن هناك شوطاً ثانياً في دبي الأسبوع المقبل، وعلى أن لاعبي شباب الأهلي مطالبون بالاستمرار بنفس الأداء القوي، والروح القتالية العالية، لمواصلة الانتصارات، والاقتراب خطوة أخرى نحو الدور النهائي للبطولة الآسيوية.

دافع أكبر

وقال وليد عباس، مدافع شباب الأهلي: إن الفريق سيلعب لقاء الإياب، وكأن الذهاب انتهى بنتيجة التعادل السلبي ليكون الدافع الأكبر بتحقيق الفوز، لأن تفكير «الفرسان» ينحصر في الوصول لأبعد نقطة في دوري أبطال آسيا، وأكد أن مستوى الفريق في تصاعد من دور إلى آخر، ومن مباراة إلى أخرى في كافة المسابقات المشارك فيها هذا الموسم، وعلى أن رغبة الجميع المنافسة بقوة على كافة الألقاب.

في حين، اعتبر حمد المقبالي، حارس مرمى شباب الأهلي، أن حماية «عرين الفرسان» مسؤولية كبيرة وليست سهلة، وأكد أن سر تألقه مع الفريق، بفضل الله ثم دعوات الوالدين، ودعم زملائه الحراس الذين يعطونه دعماً أكثر من المتوقع، مشيراً إلى أن كل فرد له دور في منظومة شباب الأهلي، وأن زميليه حسن حمزة وراكان المنهالي على مستوى عالٍ من الكفاءة، إذا حصلا على فرصة بالمشاركة، فلن يغادرا التشكيلة الرئيسة بسهولة.

وتحدث عن مباراة شباب الأهلي والوحدات، موضحاً أن لاعبي الفريق نفذوا تعليمات المدرب المطلوبة على مدار الشوطين، وتمنى إكمال الأداء على نفس النهج في الإياب الأربعاء المقبل، مشيراً إلى أن المدرب باولو سوزا طالب اللاعبين قبل لقاء الذهاب أول من أمس، بالهدوء والصبر، وتجنب اللعب تحت الضغط، وعدم الاستعجال، لأنه ما تزال هناك مباراة إياب في دبي، ولذا كان من الجيد العودة من الأردن بفوز يسهل من مهمة الأربعاء القادم.