ميلوش يشعل الحماس في تدريبات الشارقة

قدّم الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الشارقة، دفعة معنوية كبيرة للاعبيه أشعلت تدريبات الفريق التحضيرية في معسكره الخارجي بالنمسا، استعداداً للموسم الجديد، الذي يدخله بمعنويات عالية ورغبة في تحقيق إنجازات جديدة بنيل الألقاب، بعد نجاحه الأخير في التتويج بلقب كأس آسيا 2، الذي يعد أحد أبرز إنجازات النادي عبر تاريخه الحافل بالنجاحات.

وأكد ميلوش ثقته بجميع العناصر التي تشارك حالياً تحت قيادته في معسكر النمسا، رداً على الأنباء التي ترددت حول إنهاء التعاقد مع بعض اللاعبين لعدم قناعته بقدراتهم الفنية، وسعيه للتعاقد مع بدلاء أكثر قدرة على المساهمة في تحقيق أهداف النادي.

وجاءت تصريحات المدرب الصربي، التي وجّهها للاعبيه بشكل مباشر قبل إحدى الحصص التدريبية، في توقيت مثالي، إذ رفعت الروح المعنوية لدى اللاعبين، بعد تأكيد ثقته في جميع عناصره، مبيناً أنه حال قرر الاستغناء عن أي لاعب، فإن أول من سيعلم بالقرار هو اللاعب نفسه قبل إدارة النادي، مؤكداً أن وسائل الإعلام ستكون آخر من يعلم بعد إبلاغ اللاعب والإدارة على التوالي.

وشدّد مدرب الشارقة على أهمية التماسك وعدم الالتفات لما يقال خارج أسوار النادي، للحفاظ على الاستقرار، داعياً إلى التركيز في العمل والاستفادة من فترة الإعداد للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، مشيداً في الوقت ذاته بالجهد الذي بذله اللاعبون، واصفاً الأداء في المباراة الودية الأولى بالجيد، وقال: علينا أن نركز على عملنا فقط، وأن نقدم كل ما لدينا دون أن نتأثر بشيء، خاصة أننا مقبلون على موسم شاق وطويل.

وترك حديث ميلوش أثراً إيجابياً في نفوس جميع اللاعبين، حيث شهدت التدريبات الأخيرة حماساً كبيراً وإصراراً واضحاً، خاصة من الأسماء التي طالتها شائعات الرحيل، حيث بذل كل لاعب أقصى جهده لإقناع المدرب برغبته في التطور وتقديم الإضافة المطلوبة خلال الموسم الجديد، وكسب ثقته ليكون ضمن خياراته الأساسية.

وأبرزت الروح الإيجابية التي سادت التدريبات خبرة ميلوش الكبيرة، التي مكنته من تحويل الإحباط الناتج عن الشائعات وتخوف بعض اللاعبين على مستقبلهم مع الفريق إلى حافز معنوي إيجابي، وذلك من خلال لقاء لم يتجاوز خمس دقائق، لكنه حقق أثراً بالغاً في مرحلة الإعداد المهمة.

ثقة متبادلة

ومع استمرار المعسكر الخارجي بالنمسا، الذي تعود منه بعثة النادي في الخامس من أغسطس المقبل، يواصل الجهاز الفني تكثيف جرعات الإعداد البدني والجوانب التكتيكية وسط روح معنوية عالية وثقة متبادلة بين كل أفراد البعثة، وإصرار اللاعبين على الدخول للموسم الجديد بأقصى درجات الجاهزية بحثاً عن الطريق الذي يقود إلى منصات التتويج.