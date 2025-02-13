شباب الأهلي يقترب من ربع نهائي أبطال آسيا

اقترب شباب الأهلي من التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2024 - 2025، بعد الفوز على مضيفه الوحدات الأردني بهدفين دون مقابل، وسجلهما سردار أزمون في الدقيقة 53 والدقيقة 65 من ركلة جزاء من عمر المباراة التي جرت بينهما على ملعب استاد عمان الدولي مساء أمس، بحضور 400 متفرج فقط بسبب برودة الطقس، ضمن ذهاب دور الـ16 من البطولة.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 19 فبراير الجاري، على ملعب استاد راشد، على أن يلتقي الفائز من الفريقين في الدور ربع النهائي، مع الفائز من الحسين الأردني والشارقة الإماراتي، اللذين تقابلا ذهاباً مساء أول من أمس، على ملعب استاد عمان الدولي، ونجح الشارقة في العودة من الأردن فائزاً بهدف دون مقابل.

وغلب الحذر على أداء الفريقين في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، ولاحت الخطورة الأولى في الدقيقة 21، عندما سدد أوسينو سيزار كرة قوية للوحدات، وحولها حمد المقبالي حارس شباب الأهلي إلى ركلة ركنية، ورد سردار أزمون بتسديدة قوية لشباب الأهلي بجوار القائم الأيمن لمرمى الوحدات في الدقيقة 24.

ونجح سردار أزمون مطلع الشوط الثاني، في تسجيل هدف أول لشباب الأهلي بتسديدة مباشرة قوية ورائعة من خارج منطقة الجزاء، لكرة حاول دفاع الوحدات إبعادها، لكنه هيأها للتسديد أمام المهاجم الإيراني في الدقيقة 53، واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي بعد عرقلة سردار من عبد الله الفاخوري حارس الوحدات، وأحرز منها سردار هدفاً ثانياً في الدقيقة 66.

وتألق الفاخوري، في إبعاد أكثر من فرصة خطيرة لتسجيل المزيد من الأهداف لشباب الأهلي في العشر دقائق الأخيرة من الزمن الأصلي للمباراة، في ترجمة واضحة لسيطرة «الفرسان» على مجريات الشوط الثاني، الذي شهد عدداً من التغييرات بهدف تدوير اللاعبين، ومنح بعضهم فرصة المشاركة في البطولة القارية، بعدما اطمأن شباب الأهلي على سيطرته وحسمه لنتيجة اللقاء.