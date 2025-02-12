محمد النني يلتقي نجوم أرسنال في معسكر «الجانرز» بدبي

زار محمد النني لاعب الجزيرة الحالي، فريقه السابق أرسنال الإنجليزي في معسكره التدريبي في مجمع ند الشبا بدبي، وقوبل النجم المصري بحرارة شديدة من زملائه السابقين في «الجانرز»، وكذلك من المدرب ميكيل أرتيتا، الذي قام بدعوة النني بهدف تقوية روابط الفريق الاجتماعية، وتعزيز الروح المعنوية، خاصة وأن النني أمضى أكثر من 8 سنوات في نادي أرسنال، وهو من الشخصيات المحبوبة بين أفراد الفريق، وأسهم وجوده في معسكر الفريق بدبي، في رسم البسمة على وجوه العديد من اللاعبين.

وسبق أن شهد معسكر أرسنال في دبي، حضور الإسباني مانويل ألمونيا مدرب حراس مرمى في نادي الجزيرة، لإعطاء دافع معنوي مهم لحراس مرمى «الجانرز»، بعد مرور 14 عاماً على ظهوره الأخير مع أرسنال، بعدما شارك معه في أكثر من 150 مباراة في 7 سنوات، وحرص ألمونيا على تقديم بعض النصائح لحراس المرمى الحاليين، وفي مقدمتهم ديفيد رايا.