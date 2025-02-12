«المحترفين»: هدف الوصل في دبا الحصن بتوقيع فابيو ليما

اعتمدت رابطة دوري المحترفين، الهدف الأول الذي أحرزه الوصل في مرمى دبا الحصن خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد الماضي ضمن مباريات الجولة 15 من «دورينا» وانتهى لمصلحة «الإمبراطور» 3 - 2، باسم فابيو ليما بدلاً عن جواو بيدرو الذي تم احتساب الهدف باسمه سابقاً.

وكان الهدف، أحدث لغطاً حول هوية اللاعب الذي أحرزه بعد أن سدد ليما الكرة تجاه الشباك وظهر جواو بيدرو ملامساً للكرة قبل دخولها للشباك، ليحتفل بعدها طريقته الخاصة باعتباره من حول الكرة إلى داخل المرمى، ليتم تهنئته من زملائه اللاعبين بإحراز ثاني أهدافه بشعار الوصل الذي انضم إلى كشوفاته مؤخراً، مع تسجيل الهدف باسمه في الكشوفات الرسمية.

وعادت رابطة المحترفين، مرة أخرى أمس لتعديل الهدف في موقعها الرسمي باسم فابيو ليما استناداً إلى تقرير الحكم ليرفع ليما رصيده إلى 6 أهداف في مشوار النسخة الحالية من بطولة الدوري ورقم 171 خلال مشوار المنافسة بشعار «الإمبراطور».