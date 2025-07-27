كايكي: حققت حلمي بالانضمام إلى نادٍ ينافس على البطولات

«الفرسان» يلتقون مايوركا الإسباني والنصر السعودي في آخر المواجهات الودية

أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عن تعاقدها مع المدافع البرازيلي كايكي فرنانديز (21 عاماً)، قادماً من نادي الميريا الإسباني، وأكدت أنه سيتم تسجيل اللاعب ضمن فئة المقيمين، ليصبح كايكي، ثاني الصفقات المعلنة رسمياً من النادي بعد صفقة التعاقد مع الأرجنتيني إليان إيرالا (21 عاماً)، قادماً من سان لورينزو الأرجنتيني، ليتم قيده أيضاً في فئة اللاعب المقيم.

وقال كايكي في فيديو قصير نشره شباب الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «ولدت في مدينة شغوفة بكرة القدم، وكان لي شرف بدء مسيرتي في النادي نفسه الذي خرج منه بيليه ونيمار، وهناك تعلمت أن أحب كرة القدم أكثر، والسعي لتحقيق حلمي الكبير».

وأضاف: «كان لي شرف اللعب في أوروبا من بوابة نادي الميريا الإسباني، في تجربة جعلتني أنضج كثيراً داخل وخارج الملعب، ولكن على الرغم من ذلك، كان في قلبي دائماً حلم أن أكون جزءاً من نادٍ ينافس على البطولات، ويلعب من أجل تحقيق الألقاب، واليوم أنا سعيد ومتحمس للغاية لتواجدي هنا مع شباب الأهلي».

والجدير بالذكر، أن فريق شباب الأهلي يقيم حالياً معسكراً خارجياً في النمسا، وأكمل تحضيراته لخوض مباراته الودية الثالثة أمام مايوركا الإسباني اليوم الأحد، بعدما سبق وخاض تجربتين حقق فيهما الفوز على دبليو اس جي واتنز بهدف دون مقابل، وعلى أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ومن المقرر أن يلتقي النصر السعودي في ثالث وآخر مبارياته الودية يوم 2 أغسطس المقبل، ويعود الفريق في اليوم التالي إلى الدولة، لبدء التحضيرات الأخيرة قبل لقاء ضيفه الظفرة يوم 16 من الشهر نفسه، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.