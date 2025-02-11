سلوت: ليفربول جاهز لمعركته الأخيرة في ملعب جوديسون بارك

‭ ‬ قال أرنه سلوت مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن فريقه جاهزة لخوض مباراته 122 والأخيرة على ملعب جوديسون بارك معقل منافسه المحلي إيفرتون، وأضاف أن فريقه حريص على التعافي من الخروج المفاجىء من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد الهزيمة أمام بليموث أرجايل.

وكانت المباراة التي ستقام غدا الأربعاء مقررة في الأصل في السابع من ديسمبر الماضي لكنها تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وسيودع إيفرتون ملعبه جوديسون بارك، الذي افتتح لأول مرة عام 1892، في نهاية هذا الموسم لينتقل لملعبه الجديد براملي-مور دوك.

ويتصدر ليفربول الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، متقدما بفارق ست نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني بينما يحتل إيفرتون المركز 16 برصيد 26 نقطة.

وقال سلوت للصحفيين "أعتقد أن الملعب سيكون سببا إضافيا لجعل الأجواء أفضل من كل المباريات السابقة. لم أخض هذه القمة من قبل لكن الجميع يخبرني بأن الأجواء هناك دائما ما تكون رائعة كما هو الحال في أنفيلد.

"أعتقد أن اللاعبين جاهزون لخوض معركة أخرى غدا لسبب بسيط هو أنهم يتمتعون بالجاهزية للموسم بالكامل والعديد منهم لديهم خبرة مسبقة عن هذه المواجهة.

"علينا أن نظهر بشكل مختلف غدا لأن (الخسارة في بليموث) لم تكن مقبولة وليس هذا فقط بل أن الأداء كان بعيدا عن معايير ليفربول أيضا".

وخسر ليفربول 2-صفر على ملعب إيفرتون في زيارته الأخيرة لجوديسون بارك بقيادة المدربين السابقين لكلا الفريقين يورجن كلوب وشون دايك.

وفاز ديفيد مويز، الذي تولى تدريب إيفرتون الشهر الماضي في فترته الثانية، في ثلاث من آخر أربع مباريات بالدوري.

وقال سلوت "قدم ديفيد أداء مذهلا (خلال فترته الأولى هناك) لكن في المواسم القليلة الماضية لم يعد إيفرتون ينافس على مراكز المربع الذهبي. إنهم بالتأكيد في وضع أفضل مما كانوا عليه قبل بضعة شهور".