شباب الأهلي يدعم العين في كأس العالم للأندية

أكد نادي شباب الأهلي دعمه الكامل لممثل الوطن نادي العين في مشاركته بكأس العالم للأندية، وذلك من خلال بيان نشره النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس».

وأعلن نادي شباب الأهلي خلال البيان، وضع إمكانياته في خدمة العين، موضحاً أن ذلك يأتي إيماناً بأهمية دعم الأندية الإماراتية في المحافل الدولية.

وشدد شباب الأهلي في البيان أيضاً، على اعتزازه بكون العين سفير كرة القدم الإماراتية، متمنياً له التوفيق في تحقيق إنجاز مشرّف يعكس تطور الكرة الإماراتية.

وتجدر الإشارة إلى أن العين بطل دوري أبطال آسيا 2024، سيلعب في المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، وتضم المجموعة معه أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، ويوفنتوس الإيطالي الذي سيخوض العين مباراته الافتتاحية في البطولة أمامه.