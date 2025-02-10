"ولاعة سجائر" تشعل انتفاضة برايتون أمام تشلسي في كأس الاتحاد

فجّر فريق برايتون مفاجأة بإقصائه تشيلسي من كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز عليه 2-1، السبت، ليبلغ ثمن نهائي البطولة.

وجاء تأهل برايتون بعد خسارة مذلة من نوتنغهام فورست 7-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أسبوع تقريباً.

ووفقاً لموقع ذا أتلتيك" البريطاني، ذهب مدرب برايتون فابيان هورزيلر إلى طريقة غريبة، لتحفيز لاعبيه بعد خسارة الدوري الكبيرة، ليساهم ذلك في تقديمهم مباراة مميزة أمام تشيلسي.

وأوضح الموقع البريطاني، أن هورزيلر، طي صفحة السقوط المدوي أمام نوتنغهام، وفتح أخرى جديدة مع لاعبيه قبل مباراة تشيلسي، ونجح في ذلك فعلاً.

وأضاف، خلال الحصة التدريبية لبرايتون يوم الاثنين أخذ هورزيلر ولاعة سجائر وأحرق المستندات والأوراق التكتيكية التي استخدمها في الاستعداد لمباراة نوتنغهام.

ولفت إلى أن المدرب قام بهذا العمل أمام جميع اللاعبين، وعقد اجتماعات فردية معهم، مبيناً أن ما فعله كان بداية تحول ملحوظ، حيث حجز برايتون مكانه في ثمن نهائي كأس الاتحاد.

وامتدح هورزيلر أداء لاعبيه، وقال بعد المباراة: "أظهر اللاعبون رد فعل جيداً أمام تشيلسي، لكن يتعين علينا التحسن بشكل عام طوال الموسم الحالي".