شباب الأهلي يقسو على أودينيزي استعداداً للدفاع عن «الرباعية»

والذي توج بألقابها الموسم الماضي، إلى جانب سعيه للتتويج بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والظهور بمستوى قوي في ظهوره الأول بالدور الرئيسي لدوري أبطال آسيا للنخبة.
، ومن المقرر أن يخوض الفريق آخر مبارياته الودية في معسكره الخارجي يوم 2 أغسطس المقبل، على أن يعود إلى الدولة يوم 3، استعداداً للقاء الظفرة يوم 16 من الشهر نفسه، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.
الإيراني مهدي قائدي منتقلاً إلى نادي النصر بعقد مدته 3 سنوات، ومعه كل من زميليه المالي شيخنا دومبا على سبيل الإعارة للموسم المقبل، والصربي لوكا ميليفوجيفيتش، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع «الفرسان»، كما انتقل المدافع أحمد مال الله إلى كلباء، والبرازيلي إياجو سانتوس إلى دبا، في صفقتي انتقال حر بعد نهاية عقديهما مع شباب الأهلي.
وأطول سلسلة دون خسارة في المسابقات المحلية برصيد 32 مباراة، وعلى الصعيد التاريخي للنادي نفسه، حقق الفريق أطول سلسلة دون خسارة في بطولة الدوري برصيد 24 مباراة، وأفضل انطلاقة دون خسارة من بداية الدوري برصيد 22 مباراة.
وتصدر قائمة أكثر الأندية فوزاً بكأس صاحب السمو رئيس الدولة بتحقيق 11 لقباً، وتعزيز تفوقه وتفرده ليكون الأفضل في عصر الاحتراف الذي بدأ موسم 2008 - 2009، بالوصول للقب السابع من كأس السوبر، واللقب الخامس في دوري المحترفين، والوصول إلى إجمالي 24 لقباً، مع خوض 44 نهائياً.