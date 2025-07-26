شباب الأهلي يقسو على أودينيزي استعداداً للدفاع عن «الرباعية»

يواصل شباب الأهلي تدريباته اليومية في معسكره الخارجي بالنمسا الذي بدأ يوم 13 يوليو الجاري، ضمن برنامج تحضيراته للموسم الجديد، الذي يدافع فيه الفريق عن رباعية دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس سوبر إعمار، والسوبر الإماراتي القطري.

والذي توج بألقابها الموسم الماضي، إلى جانب سعيه للتتويج بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والظهور بمستوى قوي في ظهوره الأول بالدور الرئيسي لدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويستعد «الفرسان» لخوض مواجهتهم الودية الثالثة غداً، بعدما سبق وحققوا الفوز في المواجهتين الوديتين السابقتين أمام فريقي دبليو أس جي واتنز بهدف دون مقابل، وأودينيزي الإيطالي بنتيجة 3 - 1، وسجل أهداف شباب الأهلي في المباراتين كل من سبستيان، وماتيوس ليما، جاستون سواريز، وسعيد عزت الله.

، ومن المقرر أن يخوض الفريق آخر مبارياته الودية في معسكره الخارجي يوم 2 أغسطس المقبل، على أن يعود إلى الدولة يوم 3، استعداداً للقاء الظفرة يوم 16 من الشهر نفسه، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

ولم يعلن شباب الأهلي حتى الآن سوى عن صفقة واحدة لتدعيم صفوف فريقه الأول للكرة، وذلك عندما تعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني إليان إيرالا (21 عاماً)، لقيده كلاعب مقيم، فيما رحل عن الفريق حتى الآن.

الإيراني مهدي قائدي منتقلاً إلى نادي النصر بعقد مدته 3 سنوات، ومعه كل من زميليه المالي شيخنا دومبا على سبيل الإعارة للموسم المقبل، والصربي لوكا ميليفوجيفيتش، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع «الفرسان»، كما انتقل المدافع أحمد مال الله إلى كلباء، والبرازيلي إياجو سانتوس إلى دبا، في صفقتي انتقال حر بعد نهاية عقديهما مع شباب الأهلي.

يذكر أن شباب الأهلي، حقق موسماً استثنائياً وسطر تاريخاً جديداً في 2025 - 2026، وكانت أبرز أرقامه على صعيد الأندية الإماراتية، تسجيل أطول سلسلة دون خسارة برصيد 33 مباراة متتالية في جميع البطولات المحلية والدولية،.

وأطول سلسلة دون خسارة في المسابقات المحلية برصيد 32 مباراة، وعلى الصعيد التاريخي للنادي نفسه، حقق الفريق أطول سلسلة دون خسارة في بطولة الدوري برصيد 24 مباراة، وأفضل انطلاقة دون خسارة من بداية الدوري برصيد 22 مباراة.

وبالنسبة للأرقام القياسية الجديدة، بات شباب الأهلي صاحب أقوى هجوم في تاريخ الأندية الإماراتية خلال موسم واحد بتسجيل 114 هدفاً، والأكثر تحقيقاً للبطولات في موسم واحد بالجمع بين 4 ألقاب.

وتصدر قائمة أكثر الأندية فوزاً بكأس صاحب السمو رئيس الدولة بتحقيق 11 لقباً، وتعزيز تفوقه وتفرده ليكون الأفضل في عصر الاحتراف الذي بدأ موسم 2008 - 2009، بالوصول للقب السابع من كأس السوبر، واللقب الخامس في دوري المحترفين، والوصول إلى إجمالي 24 لقباً، مع خوض 44 نهائياً.