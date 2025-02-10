الإصابات تضرب شباب الأهلي قبل المواجهة الآسيوية

شهدت قائمة المصابين بنادي شباب الأهلي إضافة عنصر جديد، بعد خروج سعيد سليمان، ظهير أيمن شباب الأهلي، مصاباً من أرض ملعب استاد راشد، مساء أول من أمس، في الدقيقة 16 من زمن مباراة فريقه وضيفه عجمان، ضمن الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، التي أنهاها «الفرسان» لمصلحتهم بنتيجة 3 - 1، وعززوا صدارتهم لجدول ترتيب أندية المسابقة بوصولهم إلى النقطة 41، وظهر مدافع شباب الأهلي يبكي بشدة بعد تعرضه لإصابة قوية، ليتم التأكد من نتيجة الفحص الأولى عقب إجراء الكشف الطبي، بتعرضه لقطع في الرباط الصليبي، ليكون موسمه قد انتهى بالفعل، مع التوقع بعودته إلى الملاعب الموسم المقبل، ليرتفع عدد قائمة مصابي «الفرسان» بعد انضمام سعيد سليمان إلى كل من اللاعبين: غاستون سواريز، كوان سانتوس، أحمد جميل، بدر ناصر، سلطان عادل، ويحيى الغساني، والثلاثي الأخير بات قريباً من العودة إلى الملاعب بعد غياب طويل.

عودة

من جهته، أكد باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، أن يحيى الغساني خضع لفترة علاج طويلة، بعد عودته من التجمع الأخير للمنتخب الوطني الأول، وأن اللاعب في طريقه للعودة إلى الملاعب، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن عودة سلطان عادل إلى الدولة، بعد إنهاء فترة العلاج والتجهيز الأخيرة في أكاديمية أسباير بقطر، وينتظر أن يتم الدفع به في المباريات، بعد التأكد من كامل جاهزيته، بينما كشف بدر ناصر قبل أسابيع لـ«البيان» أنه ينتظر الضوء الأخضر للمشاركة.

من ناحية أخرى، تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي إلى العاصمة الأردنية عمّان، استعداداً للقاء فريق الوحدات في السادسة من مساء بعد غد الأربعاء بتوقيت الإمارات، ضمن مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تقام مباراة الإياب في استاد راشد مساء 19 فبراير الجاري.

وأكد سعيد عزت الله، لاعب شباب الأهلي، أن الفريق أغلق صفحة الدوري مؤقتاً للتركيز على لقاء الوحدات، وأن الهدف العودة من الأردن بنتيجة إيجابية تسهل من مهمة «الفرسان» في لقاء الإياب بدبي، وقال: «نسعى إلى الاستمرار في تقديم الأداء القوي للفريق منذ بداية الموسم، وكل اللاعبين حريصون على تقديم أقصى ما لديهم من جهد، ونتمنى تحقيق المزيد من الألقاب هذا الموسم».

وأعرب عن سعادته بتحقيق الفوز على عجمان قبل الانتقال إلى المنافسة القارية، بقوله: «سعيد بالفوز الرائع أمام عجمان، وأشكر جميع زملائي على الأداء القوي، وعلى المساهمة في تحقيق هذا الفوز المهم، ونحن نعتبر كل مباراة نخوضها «نهائي»، ونحرص على تقديم 100 % من أدائنا وجهدنا، وآمل تكرار الأمر أمام الوحدات، والعودة من الأردن بالفوز».