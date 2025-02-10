5 مكاسب لأرسنال في معسكر دبي

رصدت صحيفة «ذا ميرور» 5 مكاسب لفريق الأرسنال في معسكر دبي، والذي يأمل من خلاله المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، بإعادة ضبط الأمور في فريقه استعداداً لإكمال الموسم الجاري، كما فعل عندما قام برحلة مماثلة إلى دبي العام الماضي، وساعدت في تحويل موسم «الجانرز»، مشيرة إلى احتلال أرسنال الحالي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر، وأن الفريق مقبل على مواجهة مرحلة حاسمة في النصف الثاني من الموسم، حيث ينتظره أيضاً دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

بن وايت

وأوضحت الصحيفة أن أولى النقاط الخمس، هي مشاركة بن وايت في تدريبات معسكر دبي، بعدما تم استبعاده منذ نوفمبر 2024، عقب خضوعه لعملية جراحية في الركبة، بعد أن لعب آخر مرة أمام تشيلسي في المباراة، التي انتهت بالتعادل 1-1، وعلى الرغم من أن جورين تيمبر عزز مكانه كونه خياراً أول في مركز الظهير الأيمن، إلا أن ظهور وايت في التدريبات سيشكل دفعة معنوية كبيرة للمدرب، بعدما تمت رؤية اللاعب الإنجليزي وهو يضرب الكرة في إشارة واضحة إلى اقترابه من العودة، وشوهد وايت وهو يعانق الشاب مايلز لويس سكلي، لاعب أرسنال، ويبدو أن المدافع سيكون متاحاً عندما يعود الفريق إلى اللعب الأسبوع المقبل.

أكاديمية أرسنال

أما الجانب الثاني فكان تركيز أرتيتا على نجوم أكاديمية أرسنال، بعدما منح ماكس دومان «15 عاماً»، وجاك بورتر «16 عاماً»، الفرصة للتألق، وأضاف الثنائي إلى معسكر دبي، بعد أدائهما الرائع، وشوهد دومان وهو يتولى مهمة التصدي لكييران تيرني في أحد التدريبات، بعد أن سيطر على كرة عالية تحت أعين أرتيتا، فيما بذل بورتر قصارى جهده في حراسة المرمى، ونجح في التصدي لعدد من الكرات.

عودة ألمونيا

وكان الجانب الثالث حضور الإسباني، مانويل ألمونيا، لتدريبات أرسنال دافعاً معنوياً مهماً لحراس مرمى الفريق الإنجليزي، إذ بعد مرور 14 عاماً منذ آخر مباراة ألمونيا مع الفريق، حاضر الحارس العملاق لتقديم بعض النصائح لحراس المرمى الحاليين في «الجانرز»، بعد المشاركة في أكثر من 150 مباراة، خلال فترة 7 سنوات قضاها في ملعب الإمارات، وفاز خلالها بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكان جزءاً من الفريق الذي احتل المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا عام 2006، وهو الآن مدرب حراس مرمى في نادي الجزيرة، وقام ألمونيا بزيارة إلى «الجانرز»، وتحدث مع ديفيد رايا حارس مرمى أرسنال الحالي.

واعتبرت صحيفة «ذا ميرور» تدريبات أرسنال على الكرات الثابتة الجانب الرابع المهم، خلال معسكر دبي، وأوضحت أن الكرات الثابتة بمثابة سلاح رئيسي لأرسنال هذا الموسم، حتى أن «الجانرز» استخدم الركلات الركنية مراراً وتكراراً لتسجيل أهداف حاسمة، وأصبحت جزءاً مهماً من لعبهم لدرجة أن مدرب الكرات الثابتة نيكولاس جوفر أصبح من المشاهير إلى حد ما، على الرغم أنه واجه انتقادات من بعض الأوساط، بسبب وجوده على خط التماس مع أرسنال، لكنه كان مسيطراً على الأمور بقوة، وشوهد يقود تدريبات أرسنال على الكرات الثابتة، وتمكن الفريق من تنفيذ ركلة حرة، وتمكن جوفر من وضع فريقه في وضع هجومي ودفاعي، وظل أرتيتا بعيداً عن الملعب، وهو يشاهد عضواً آخر من الجهاز الفني يتعامل مع اللاعبين.

رسالة زينتشينكو

آخر النقاط الخمس كانت رسالة أوليكساندر زينتشينكو، الذي لم يشارك أساسياً سوى في 4 مباريات فقط في جميع المسابقات، وارتبط اسمه بالرحيل في فترة الانتقالات في يناير الماضي، لكنه أرسل تذكيراً واضحاً للمدرب أرتيتا بما يمكنه فعله، وتم تصوير اللاعب وهو يتلقى التهنئة من زملائه في الفريق على أدائه في التدريبات، ويبدو أنه يبذل قصارى جهده للعودة إلى خطط المدرب، خلال المرحلة الصعبة المقبلة من مسيرة أرسنال.