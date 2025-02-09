أستون فيلا يثأر من توتنهام بثنائية ويصعد لدور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي

صعد أستون فيلا لدور الـ16 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه 2 / 1 على ضيفه توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، في الدور الرابع للمسابقة العريقة.

وعلى ملعب (فيلا بارك) بمدينة برمنجهام الإنجليزية، افتتح أستون فيلا التسجيل مبكرا عن طريق جاكوب رامزي في الدقيقة الثانية، وأضاف زميله مورجان روجيرس الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وتكفل الفرنسي الشاب ماتيس تيل بتسجيل هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بهذا الفوز، ثأر أستون فيلا من خسارته القاسية 1 / 4 على ملعب توتنهام أمام الفريق اللندني في لقائهما الأخير ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والذي أقيم في نوفمبر الماضي.

كما تأتي تلك الهزيمة، لتصبح هذه المسابقة هى الثانية التي يودعها توتنهام في غضون 4 أيام، بعدما خرج من الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الأربعاء الماضي، إثر خسارته 1 / 4 أمام ليفربول في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن تتكرر المواجهة بين أستون فيلا وتوتنهام من جديد، على ملعب (فيلا بارك) أيضا، في مايو/أيار المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز.