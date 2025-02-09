معسكر أرسنال في دبي حديث وسائل الإعلام

تناقلت وسائل الإعلام والصحف والمواقع الأجنبية باهتمام كبير أخبار معسكر فريق أرسنال الإنجليزي، الذي بدأ في دبي، أول من أمس، بعد قيام موقع النادي بنشر العديد من صور المران الأول للفريق في مجمع ند الشبا «ناس» تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا، استعداداً لخوض الثلث الأخير من الموسم، وأوضحت اللقطات المصورة مدى جدية التدريب وسط ظروف جوية دافئة.

وذكرت صحيفة «ذا أتلتيك» أن أرسنال يسعى للاستفادة القصوى من معسكره الحالي، ليكرر ما فعله الموسم الماضي، عندما أقام معسكراً مشابهاً في دبي، وعاد منه للتألق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأشارت صحيفة «الديلي ميل» إلى التأثير المعنوي للمعسكر، وإمكانية انعكاس ذلك على مشوار أرسنال، بعد الخسارة من نيوكاسل يونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة.

واختتم الموقع تقريره عن معسكر أرسنال في دبي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي يواجه فيه ليفربول هذه التحديات يستمتع أرسنال بدفء دبي في توقيت مزدحم بالمباريات، وإلى أن هذا الاختلاف البسيط في الجداول الزمنية، ربما يمنح «الجانرز» ميزة كبيرة لبقية الموسم، وحصول الفريق على راحة كانوا في أمس الحاجة إليها.