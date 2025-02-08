نجا من مفاجأة كبيرة .. مانشستر سيتي يتأهل إلى ثمن نهائي كأس إنجلترا

نجا مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من مفاجأة كبيرة في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي بعدما حل كيفن دي بروين بديلا ليقود فريقه للفوز 2-1 على ليتون أورينت من الدرجة الثالثة اليوم السبت.

ولحق مانشستر سيتي الوصيف بجاره يونايتد حامل اللقب إلى ثمن نهائي مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه ليتون أورينت من المستوى الثالث 2-1 السبت في الدور الرابع.

وافتتح أصحاب الأرض النتيجة بتسديدة بعيدة بأمتار قليلة من بعد منتصف الملعب، عبر الشاب جيمي دونلي، ارتطمت بالعارضة ثم بالحارس الألماني شتيفان أورتيغا الذي حاول التصدي متراجعا نحو مرماه المتقدم عنه، لكن الكرة ضربت بظهره إلى المرمى (16).

وعادل الوافد الجديد الأوزبكي عبد القادر خوسانوف النتيجة بعد 10 دقائق من دخوله إثر تسديدة من ريكو لويس ارتطمت بقلب الدفاع وتحوّلت إلى المرمى مخادعة الحارس (56).

وأهدى البلجيكي البديل كيفن دي بروين الفوز لسيتي بعد سبع دقائق من دخوله، حين توغّل داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة طويلة من جاك غريليش سددها في المرمى (79).

ودخل المدرب الإسباني لسيتي بيب غوارديولا المباراة بتشكيلة معظمها من لاعبي الاحتياط، لكنه سرعان ما دفع بمجموعة من الأساسيين في الشوط الثاني في ظل تأخره بالنتيجة.

وكان يمكن للمباراة أن تذهب إلى التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، لكن المدافع دانيال هابي أهدر فرصة التعديل أمام المرمى بعدما وصلته كرة من ركلة حرة (90).

وشهدت المباراة المشاركة رقم 300 للدولي فيل فودن مع سيتي ضمن مختلف المسابقات، بعد دخوله في الدقيقة 72.

ويأتي فوز سيتي قبل مواجهته القوية مع ضيفه ريال مدريد الإسباني الثلاثاء في ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا، ثم استضافة نيوكاسل في الدوري ومن بعدها السفر إلى إسبانيا للقاء الإياب القاري، قبل لقاء ليفربول المتصدر ضمن الدوري في 23 من الشهر الحالي.

وكان مانشستر يونايتد أول المتأهلين إلى ثمن النهائي، بعد فوزه الصعب على ليستر سيتي 2-1 بفضل هدف متأخر اقتنصه مدافعه الدولي هاري ماغواير في الدقيقة 90+3 الجمعة.

وحجز ميلوول من تشامبيونشيب مقعده في ثمن النهائي أيضا بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد الذي يلعب في الدوري عينه، بهدفين نظيفين.