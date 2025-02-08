الأهلي يطالب اتحاد الكرة المصري بسرعة تعيين خبير أجنبي للحكام وحكام أجانب للقمة

أرسل النادي الأهلي خطاباً، اليوم السبت، للاتحاد المصري لكرة القدم، يستفسر فيه عن أسباب تأخير التحرك لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية "الفجة" التي أثرت في نتائج بعض المباريات الأخيرة بشكل مباشر.

وذكر الأهلي في خطابه حسب الموقع الرسمي لناديه أن تلك الأخطاء التحكيمية تنذر بأزمات عديدة قادمة.

وأضاف أنه طالب بسرعة وفاء اتحاد الكرة بما تم الاتفاق عليه قبل بداية الموسم بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي صاحب سيرة ذاتية مرموقة مع توفير عوامل تساعده على النجاح.

كما طلب الأهلي إسناد مباراته القادمة مع الزمالك في بطولة الدوري إلى طاقم تحكيم أجنبي من أكبر الدوريات الأوربية.