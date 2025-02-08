الصحف الإنجليزية تبرز أهمية المعسكر في تجديد «بطاريات الجانرز»

تلقى لاعبو أرسنال دفعة معنوية مضاعفة بعد قيام المعسكر التدريبي في دبي، التي وصل إليها الفريق أول من أمس، لإقامة معسكر تدريبي تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا، عقب الخسارة أمام نيوكاسل بهدفين دون مقابل الأربعاء الماضي، في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والخروج من الكأس بقائمة إصابات ثقيلة.

وتحدثت الصحف الإنجليزية الشهيرة عن مدى أهمية المعسكر في رفع معنويات «الجانرز» في المرحلة الصعبة الحالية، وعن إمكانية لعب دبي دوراً مهماً في تجهيز الفريق كما حدث الموسم الماضي، بما لديها من منشآت رياضية يستفيد منها نجوم كرة القدم في العالم، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

وأشارت صحيفة «ذا ميرور» إلى أنه في ظل عدم خوض أي مباراة حتى لقاء ليستر سيتي يوم 15 فبراير الجاري، ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اختار ميكيل أرتيتا اصطحاب فريقه إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي في طقس دافئ يستمر حتى الثلاثاء المقبل، وذلك في تكرار لرحلة مماثلة العام الماضي، مؤكدة أن تلك الرحلة غيرت وقتها موسم أرسنال.

في حين أكدت صحيفة «ذا صن» أن معسكر أرسنال في دبي أصبح تقليداً للفريق، بهدف إعادة شحن البطاريات استعداداً للدفعة النهائية للموسم، وأشارت إلى معسكر الفريق في الموسم الماضي، عندما ذهب أرسنال إلى دبي ولديه فوز واحد في 7 مباريات في جميع المسابقات خلال الفترة من 9 ديسمبر 2023 إلى 7 يناير 2024، وعاد منه الفريق لينهي الموسم بـ16 فوزاً من آخر 18 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسر اللقب في اليوم الأخير على يد مانشستر سيتي.

وأوضحت أن ما حدث الموسم الماضي يتكرر هذا الموسم، حيث بدأ أرسنال عام 2025 بفوز واحد من أصل 5 مباريات في جميع المسابقات، وخرج من بطولتي كأس قبل فبراير الجاري، وأن أرسنال يحتاج عندما يعود إلى لندن يوم الثلاثاء إلى تغيير أسلوب اللعب إذا كان يريد تقديم أداء أفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز، وملاحقة ليفربول الذي يتقدم عليه بفارق 6 نقاط.

وبلعب مباراة أقل، وإلى الذهاب لأبعد من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، وهي مهمة صعبة، خاصة بعد فشل أرسنال في التعاقد مع مهاجم في يناير الماضي.

وأكدت الصحيفة أن أرتيتا يحب الاتساق والألفة في رحلاته إلى دبي، ولذا سيكون أرسنال في مركز التدريب نفسه مثل العام الماضي في مجمع ند الشبا الرياضي، الذي تحدثت عنه «ذا صن» موضحة أن يعد المكان المفضل للاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة توقف الموسم.

وكذلك لجلسات إعادة التأهيل المكثفة لعدد كبير من نجوم الكرة في العالم، بمن في ذلك أمثال كريستيانو رونالدو، ماركوس راشفورد، لوكي شاو، بول بوغبا وتيرون مينجز.

وأكدت أن جلسات تدريب أرسنال ستتضمن تدريبات عالية الكثافة وبرامج تقوية العضلات الفردية في درجات حرارة تتراوح بين 22 إلى 27 درجة، مع الإقامة في فنادق قريبة من نخلة دبي الشهيرة.

مشيرة إلى إشادة مسؤولي النادي في السابق بتوفر كل شيء على عتبة بابهم بعيداً عن التدريب، بما في ذلك مراكز التسوق والمطاعم، وإلى أنه سيتم السماح للعائلات والأصدقاء المقربين بالاختلاط بالمجموعة طوال فترة المخيم كما حدث الموسم الماضي، عندما نظم أرتيتا حفل شواء للمجموعة والموظفين كجلسة تعزيز للترابط.

وأوضحت الصحيفتان أن انضمام بوكايو ساكا وبن وايت إلى تشكيلة أرسنال في معسكره التدريبي في دبي يهدف إلى مواصلة اللاعبين التعافي من الإصابة.

وأشارتا إلى أن ساكا يتعافى من الإصابة في أوتار الركبة التي تعرض لها عندما فاز فريقه على كريستال بالاس 5-1 في 21 ديسمبر 2024، وتوقعت عودة اللاعب للمشاركة في المباريات خلال مارس 2025، وإلى غياب وايت منذ خضوعه لعملية جراحية في ركبته في نوفمبر الماضي، حيث كانت آخر مشاركاته في 10 نوفمبر 2024، عندما تعادل أرسنال مع تشيلسي 1-1.

وألمحت «ذا ميرور» إلى أنه في غياب اللاعبين، خرج «الجانرز» من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو، لكنهم وصلوا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وما زالوا في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنهم يتشبثون بصعوبة بالغة بغريمهم ليفربول المتصدر.

كما كشفت عن قرار أرتيتا أيضاً، بضم ماكس دومان البالغ من العمر 15 عاماً، وجاك بورتر البالغ من العمر 16 عاماً إلى تشكيلة الفريق في المعسكر، في الوقت الذي رافق فيه الفريق غابرييل مارتينيلي، على الرغم من أنه من المقرر أن يخضع لفحص بالأشعة بعد تعرضه لإصابة مشتبه بها في أوتار الركبة خلال هزيمة نصف نهائي الكأس أمام نيوكاسل.