شباب الأهلي.. متصدر لا يعرف الخسارة

تربع شباب الأهلي، عن جدارة على صدارة دوري أدنوك للمحترفين، وانتزع لقب النصف الأول من المنافسة «بطل الشتاء» برصيد 38 نقطة، بعد فوزه أول من أمس على دبا الحصن بثلاثية في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة 12، والذي برهن على قوته، وواصل عبره سلسلة نتائجه الإيجابية دون أن يعرف الخسارة في 14 مباراة متتالية دوناً عن بقية الفرق التي تذوقت جميعها طعم الخسارة، مؤكداً بمستواه أنه الأفضل في الأداء إضافة إلى تميزه في دكة البدلاء، ما ساعده على تحقيق انتصاراته المتتالية وترشيحه للتتويج باللقب مع نهاية المنافسة.

وخلال مشوار البطولة السابق، حقق شباب الأهلي الفوز في 12 مباراة وتعادل في مباراتين، منها 7 انتصارات متتالية أعقبها تعادلان أمام كلباء بدون أهداف، وأمام خورفكان 1-1، وأحرز 35 هدفاً ليصبح ثاني أكثر الأندية هزاً لشباك المنافسين، واستقبلت شباكه 12 هدفاً فقط ثاني أقوى دفاع في المنافسة.

وتميز متصدر دوري أدنوك للمحترفين، بقوة عناصره البديلة الشيء الذي عكس نجاح الإدارة في التعاقدات ودعم صفوف الفريق بأفضل اللاعبين خلال التعاقدات السابقة، حيث حافظ «بطل الشتاء» على تماسكه دون أن يتأثر بالغيابات، وظهر ذلك أكثر وضوحاً في فقدان الفريق لمهاجمه الأول سردار آزمون الذي يعتبر من أفضل عناصر «دورينا» بسبب الإصابة في عدة مباريات، مع فقده أيضاً لجهود نجمه كارتابيا الذي أدت الإصابة إلى مشاركته في 772 دقيقة فقط من إجمالي 1260 دقيقة لعب، وغيرهما من العناصر المهمة، لكن البدائل كانت دائماً في الموعد، وساعد ذلك الجهاز الفني في توزيع فرص المشاركة على اللاعبين دون أن يتأثر الشكل العام للفريق أو تهتز نتائجه، خاصة في ظل الأسلوب الجماعي الذي تفرد به وقاده إلى تقديم مستويات شيقة وممتعة لجماهير وعشاق كرة القدم.

مجهود اللاعبين

وعبر باولو سوزا مدرب شباب الأهلي عن سعادته بالفوز على دبا الحصن، والذي قاد الفريق للتربع على صدارة بطولة الدوري، وقال إن الفوز جاء بعد مجهود كبير للاعبين، لأن المنافس لعب بقوة لنيل النقاط، مبيناً أن دبا الحصن اعتمد على العمق الدفاعي، ما صعب مهمة لاعبيه في اختراق منطقته الخطرة وأضاف: المنافس سبب لنا بعض المشاكل خاصة في الـ 15 دقيقة الأولى، بعد تبادل الكرة والحركة الجيدة في الملعب اكتشفنا اللحظة المناسبة ونجحنا في إحراز هدف التقدم الذي منحنا التحكم في المباراة وإحراز الهدفين الثاني والثالث، لقد كان بإمكاننا إضافة المزيد من الأهداف لكننا أهدرنا الفرص.

تطور الأداء

وأثنى باولو سوزا على تطور أداء فريقه في مشوار الموسم الحالي، والمجهود الذي يبذله اللاعبون، وقال: اللاعبون يستحقون صدارة الدوري لأنهم يعملون بجد في كل التدريبات والمباريات، حتى وأن تأثر مستوانا أحياناً بسبب ضغط المباريات، لكن الفريق يؤدي بشكل جيد ويتطور وهذا هو المهم.