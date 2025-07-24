السوبر السعودي.. الأهلي يشارك بعد اعتذار الهلال

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة النادي الأهلي، بطل آسيا، في مسابقة الكأس السوبر المقررة بين 19 و23 أغسطس في هونغ كونغ، بدلاً من الهلال الذي اعتذر عن عدم مشاركته بسبب إرهاق لاعبيه.

وكتب الأهلي، أمس، في موقعه الرسمي أنه تلقى خطاباً من الاتحاد السعودي للمشاركة في السوبر، وبعد دراسة شاملة من جميع الجوانب، قررت الشركة الموافقة على المشاركة في البطولة، بما يتماشى مع أهداف الفريق وخطته الإعدادية للموسم الجديد».

وكان الهلال اعتذر عن عدم المشاركة بسبب إرهاق لاعبيه وعدم حصولهم على إجازة كافية، عقب موسم طويل ختمه بالوصول إلى ربع نهائي مونديال الأندية في الولايات المتحدة.

وسينضم الأهلي، خامس الدوري السعودي الموسم الماضي، إلى أندية الاتحاد بطل الدوري والنصر ثالث الدوري والقادسية وصيف كأس الملك. يلتقي النصر مع الاتحاد في 19 أغسطس والأهلي مع القادسية في اليوم التالي ضمن نصف النهائي، ثم يلتقي الفائزان في النهائي في 23 منه.