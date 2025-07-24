خالد عبيد: تعاقدات العين الأفضل.. وصفقة النصر مع قايدي الأميز

تنقلات داخلية لافتة واللاعب المقيم يؤمّن مستقبل الدوري

الظفرة ودبا سيواجهان صعوبة كبيرة والاستقرار الفني نقطة إيجابية

أثنى خالد عبيد، المحلل والناقد الفني، على نشاط أندية دوري المحترفين في «الميركاتو الصيفي» الحالي، مشيراً إلى أن إدارات الأندية تعاملت باحترافية أكبر مقارنة بالسنوات السابقة، من خلال تحركها المبكر وتدعيم صفوفها بعناصر مميزة، ذاكراً أن فريق العين كان الأفضل في سوق الانتقالات، وأن الصفقة الأبرز كانت من نصيب النصر بتعاقده مع مهدي قايدي، إضافة إلى تعاقد الوصل مع بيدرو مالهيرو.

وقال عبيد: نشاط الأندية ونجاحها في الميركاتو واضح بإبرامها صفقات مميزة في وقت مبكر، رغم أننا كنا نأمل أن تغادر كل الفرق إلى معسكراتها الخارجية مكتملة الصفوف، دون نقص أو احتياجات إضافية، لكن ربما هنالك خطة أو عقبات واجهتها إدارات الأندية في بعض الصفقات، أما بشكل عام أعتقد أن التحركات كانت جيدة، ما يبشر بموسم حافل بالإثارة يجعلنا نتوقع مشاهدة مستويات مميزة ومنافسات قوية على مختلف المراكز، وصراعاً شرساً على اللقب بين أندية المقدمة، أما في صراع البقاء، أعتقد أن الظفرة ودبا سيواجهان صعوبة كبيرة رغم التعاقدات التي أبرمها كل منهما، وذلك في ظل المنافسة القوية من فرق مثل خورفكان، كلباء، عجمان، البطائح، وبني ياس، ما يجعل المهمة أكثر تعقيداً على الفريقين الصاعدين.

العين الأفضل

وعاد عبيد وقال إن غالبية الأندية عملت بشكل جيد في سوق الانتقالات، وأبرزها العين الذي شارك في كأس العالم للأندية ونجح في تعزيز صفوفه بعناصر مميزة مع الحفاظ على قدامى لاعبيه، ما يمنحه القدرة على تشكيل قائمة قوية لمباريات الموسم، كما تحرك الوصل مبكراً وكسب عدداً من اللاعبين المميزين، إضافة إلى النصر والوحدة وبني ياس وخورفكان وبقية الفرق، ومع ذلك، هناك ملاحظة تتعلق بعدم متابعة اللاعبين الجدد في المباريات الرسمية مع أنديتهم السابقة قبل التوقيع معهم، السيرة الذاتية والفيديوهات لا تعطي صورة كاملة عن اللاعب، خاصة أن الفيديوهات يمكن تعديلها بشكل يخفي بعض النقاط السلبية، نتمنى أن تستعد الأندية للتعاقدات في المستقبل القريب أثناء الموسم التنافسي وليس بعده.

صفقات مميزة

أشار المحلل والناقد الرياضي إلى أن هناك عدداً من الصفقات المميزة، لكنه يعتبر انتقال مهدي قايدي إلى النصر من أبرز الصفقات، مشيراً إلى أن هذا التعاقد يُعد الأفضل في ظل المستوى الذي قدمه قايدي مؤخراً مع كلباء، والخبرة التي اكتسبها في ملاعب الإمارات ومعرفته بقدرات المنافسين، وأضاف: قايدي يعتبر صفقة جديدة للنصر، ومن المتوقع أن يقدم مردوداً جيداً مع «العميد»، خاصة أنه سيواجه منافسة قوية في نفس المركز من بعض زملائه اللاعبين، أيضاً تعاقد الوصل مع بيدرو مالهيرو مكسب كبير للوصل ويدخل ضمن الصفقات الكبيرة والمميزة، إضافة إلى العديد من الأسماء التي انضمت حديثاً للكشوفات، كما أن اهتمام الأندية بالتعاقد مع اللاعبين المقيمين والاعتماد على العناصر الشابة يُعد خطوة إيجابية، حيث يعزز ذلك حماس الدوري ويضمن مستقبله.

ثمن خالد عبيد حركة التنقلات الداخلية في التعاقدات، مشيراً إلى أن هذه النقطة كانت من أبرز ما لفت نظره في الميركاتو الحالي.

وأضاف: شاهدنا النصر يتعاقد مع لاعبين من الشارقة وشباب الأهلي، وتعاقد بني ياس مع عناصر من الوحدة، هذه خطوة إيجابية لأن الفرق تكون على دراية تامة بمستوى اللاعبين الذين يتعاقدون معهم، ما يساعد في اختيار اللاعبين وفقاً لاحتياجات الفريق.

مستوى متميز

ختم خالد عبيد حديثه قائلاً: «نتوقع موسماً قوياً في ظل التعاقدات الجيدة التي أبرمتها الأندية، إضافة إلى الاستقرار الكبير على مستوى الأجهزة الفنية، والكثير من العناصر التي شاركت في الموسم السابق، الاستقرار يرفع من مستوى الأداء، خاصة على مستوى المدربين، حيث يمكن المدرب من اتخاذ القرارات الصحيحة وقراءة الملعب بشكل أفضل، والمؤكد أن توفر الخبرة والمعرفة بالمنافسات يسهل مهمة المدرب، ما يجعلنا نتوقع أن يكون الموسم الجديد أفضل من سابقه.