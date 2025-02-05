خلال أسبوعين.. 5 مباريات مصيرية لريال مدريد في 3 بطولات

إعداد - موسى علي

يعيش ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، فترة مصيرية، حيث يخوض خلالها مباريات حاسمة ترسم معالم موسمه محلياً و قارياً.

ويخوض النادي الملكي في أسبوعين 5 مباريات مهمة في 3 بطولات مختلفة، تبدأ مساء اليوم الأربعاء بمواجهة خارجية ضد ليغانيس في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويسعى ريال مدريد وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، للحفاظ على حظوظه كاملة في البطولات الثلاث الرئيسية، (الدوري والكأس في إسبانيا ودوري أبطال أوروبا).

ولفتت إلى تحطيم حلم ريال مدريد في أن يصبح أول نادٍ كبير على الإطلاق يحقق 7 ألقاب تاريخية في موسم 2024-2025 خلال يناير، عندما خسر أمام غريمه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأوضحت "لكن بعد الفوز بكأس السوبر الأوروبي في أغسطس الماضي، ثم الفوز بكأس القارات للأندية بجدة في ديسمبر الماضي، حقق فريق المدرب كارلو أنشيلوتي لقبين من أصل 7 ألقاب هذا الموسم".

وبالإضافة إلى ذلك تأهل الملكي إلى ربع نهائي كأس الملك واحتفظ بصدارة الليغا، كما أبقى على حظوظه قائمة في المنافسة بدوري الأبطال.

مباريات حاسمة لريال مدريد

تبدأ سلسلة الحسم مساء اليوم الأربعاء عندما يسافر الفريق إلى ملعب بوتاركي لمواجهة ليغانيس في ربع نهائي كأس الملك، وفيها يفتقد ثنائي الدفاع ديفيد ألابا وأنتونيو روديغر إلى جانب كيليان مبابي وجود بيلينغهام اللذين قرر أنشيلوتي إراحتهما.

ويستضيف يوم السبت المقبل ريال مدريد جاره العاصمي أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو في قمة كبيرة بالليغا، يسعى فيها الملكي متصدر الليغا حالياً بفارق نقطة واحدة- للفوز أمام مطارده المباشر.

ويحل ريال مدريد بعد ذلك، يوم الثلاثاء 11 فبراير، ضيفا على مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب الجولة الفاصلة لبلوغ دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعد فشل الفريقين في التأهل المباشر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو بعد الذهاب بنحو أسبوع (الأربعاء 19 فبراير).

وبين مباراتي دوري الأبطال يخوض ريال مدريد مباراة خارجية صعبة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني، ويُتوقّع أن تكون مهمة إما للابتعاد في الصدارة أكثر -حال فوزه قبلها على أتلتيكو- أو التعويض في حالة التعثر.