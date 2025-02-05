مواجهات مرتقبة للأهلي والزمالك وبيراميدز من أجل الصدارة بالدوري المصري

سيكون ثلاثي القمة الأهلي والزمالك وبيراميدز على موعد مع ثلاث مواجهات مهمة في الصراع على الصدارة ضمن الجولة 12 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي تنطلق غدا الخميس وتستمر حتى السبت.

ويتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 24 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني وأربع نقاط عن الزمالك الثالث.

وسيفتتح الأهلي حامل اللقب المواجهات المرتقبة أمام بتروجت غدا الخميس بينما يواجه بيراميدز يوم الجمعة فريق سموحة ويستضيف الزمالك منافسه الإسماعيلي في اليوم ذاته.

ويرغب السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي في إجراء تعديلات على تشكيلة الفريق أمام بتروجت لإراحة بعض اللاعبين ومنح آخرين فرصة المشاركة أساسيا. ومن المنتظر ان يدفع كولر باللاعب عمر كمال عبد الواحد في الجهة اليمنى بدلا من محمد هاني كما يرغب في الدفع بعمر الساعي أساسيا في ظل عملية التدوير التي يجريها بين كافة عناصر الأهلي لإراحتهم وسط ضغط المباريات.

وسيواصل الفلسطيني وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر الغياب عن تشكيلة الأهلي للإصابة بينما يعتمد المدرب على الوافد الجديد السلوفيني نيجك جراديشار في قيادة خط الهجوم مع حسين الشحات وإمام عاشور.

ويسعى سيد عيد مدرب بتروجت لمواصلة عروضه الجيدة من أجل الوصول للمربع الذهبي بعد أن نجح فريقه في تأكيد أنه الحصان الأسود للمسابقة رغم عودته من الدرجة الثانية هذا الموسم. ويحتل بتروجت المركز السادس برصيد 17 نقطة. وتقام غدا الخميس مباراتان إلى جانب لقاء الأهلي وبتروجت إذ يلتقي غزل المحلة مع ضيفه مودرن سبورت من أجل الهروب من قاع الدوري. وعاد المدرب القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو لتدريب غزل المحلة خلفا لشوقي غريب الذي رحل عقب تراجع النتائج.

وهذه هي الولاية الثانية للمدرب القبرصي (54 عاما) مع غزل المحلة بعدما سبق له قيادة الفريق من سبتمبر أيلول 2022 إلى يناير كانون الثاني 2023.

ويعاني غزل المحلة من تراجع النتائج في الفترة الأخيرة وآخرها الهزيمة أمام فاركو ليحتل المركز 15.

كما يلتقي غدا الخميس سيراميكا كليوباترا المنافس على الصدارة مع فاركو.

وبعد غد الجمعة، يلتقي سموحة مع بيراميدز والإسماعيلي مع الزمالك وإنبي مع حرس الحدود وطلائع الجيش مع الجونة. وتختتم منافسات الجولة 12 يوم السبت بمواجهتي الاتحاد السكندري مع المصري البورسعيدي والبنك الأهلي مع زد.