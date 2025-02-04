طقس دبي يخطف نوتنغهام فورست من «البريميرليغ»

أعلن نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي، عن مرافقة لاعبيه أولا أينا وتايوو أونيي لزملائهما في دبي، للخضوع لمعسكر تدريبي في طقس دافئ بدأ أول من أمس، ويستمر حتى السبت المقبل، تحت قيادة مدرب الفريق نونو إسبيريتو سانتو.

وأشار بيان النادي الذي نشر موقع «كومبليت سبورت»، إلى أن نونو سانتو سيضع لاعبيه في اختبارات للقدرات في ظل الطقس الدافئ الحالي في دبي، ويتضمن ذلك أنشطة تقوية لروابط الفريق.

وأشار الموقع إلى أن النادي يتطلع إلى مواصلة البناء بعد فوزه بسباعية نظيفة على برايتون آند هوف ألبيون السبت الماضي، ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، وهو أكبر فوز للنادي منذ موسم 1997 - 1998، ومن المقرر أن يعود الفريق إلى إنجلترا السبت المقبل، قبل خوضه مباراة في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ضد إكستر سيتي 11 فبراير الجاري، وقال روس ويلسون، كبير مسؤولي كرة القدم في نوتنغهام فورست: الفريق الذي بنيناه، يتمتع بهوية واضحة وبمثل هذا الترابط بين لاعبينا وموظفينا، ونتطلع إلى المعسكر التدريبي في دبي والذي سيتيح للمدرب واللاعبين الوقت والتركيز الكامل لمواصلة البناء على قوة الفريق الرائعة التي عززناها هذا الموسم.

وأضاف: التدريب في الطقس الدافئ داخل مرافق من الدرجة الأولى قمنا بتأمينها مفيداً للغاية، وكما هو الحال دائماً، نحن ممتنون لدعم مالك النادي إيفانجيلوس ماريناكيس تمويل المعسكر وأرى أن دبي هي الخيار الأول لمعسكرات الفرق العالمية، ونتطلع إلى أسبوع مثمر للغاية، على أرض الملعب وخارجه.

وأشار الموقع في نهاية تقريره، إلى أن نوتنغهام فورست، تعافى من هزيمته بحماسية نظيفة أمام بورنموث بفوزه الساحق على برايتون، ليحتل الفريق حالياً المركز الثالث برصيد 47 نقطة.