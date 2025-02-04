شباب الأهلي ودبا الحصن.. مواجهة حسم لقب «بطل الشتاء» والهروب من القاع

يسدل الستار رسمياً على الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين بلقاء دبا الحصن وضيفه شباب الأهلي على ملعب استاد صقر بن محمد القاسمي في الخامسة والربع من مساء اليوم الثلاثاء، والمؤجل من الجولة 12، ويتطلع من خلاله الفريقان إلى الفوز لتحقيق أهداف محددة، إذ يتطلع «الفرسان» إلى حسم لقب «بطل الشتاء»، بعدما أنهى الشارقة الدور الأول في الصدارة برصيد 34 نقطة، وتأجل حينها حسم هذا اللقب الشرفي مع تبقي مباراة مؤجلة لشباب الأهلي الذي تواجد في المركز الثاني بفارق نقطتين.

فوز «الفرسان» اليوم، يعني حسمهم رسمياً للقب «بطل الشتاء» بالوصول إلى الصدارة مع نهاية مباريات الدور الأول للدوري، ويمتد هذا الأثر الإيجابي رسمياً ومعنوياً قبل الجولة 15 المقررة أيام 6 و7 و8 و9 فبراير الجاري، وذلك بصعود الفريق إلى قمة الترتيب الذي يتصدره الشارقة الآن بعد نهاية الجولة 14 برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطتين عن شباب الأهلي في المركز الثاني، أما دبا الحصن، فيطمح إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية من أمام أحد أفضل أندية دورينا هذا الموسم، لتكون خطوة إيجابية مهمة على طريق الخروج من شبح الهبوط المترصد بالفريق صاحب المركز 13 قبل الأخير برصيد 9 نقاط.