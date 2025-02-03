العين يخسر أمام ضيفه الريان القطري ويودّع آسيا للنخبة

ودّع العين دوري أبطال آسيا للنخبة من مرحلة الدوري بعد خسارته 1-2 أمام ضيفه الريان القطري مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة السابعة من المسابقة، وتجمد رصيد الفريق البنفسجي عند نقطتين فقط بعد تلقيه الخسارة الخامسة والتعادل في مباراتين من سبع مباريات. من جانبه، ارتفعت حظوظ الريان القطري في التأهل إلى الدور المقبل بعد أن رفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس.

وكان العين قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، سجّله اليخاندرو كاكو بحلول الدقيقة 41. وفي الشوط الثاني، تراجع مردود الفريق، ليعادل الريان القطري النتيجة في وقت مبكر عن طريق المصري محمود تريزيجيه في الدقيقة 49، قبل أن يسجل البرازيلي روجير جيديش الهدف الثاني في الدقيقة 75. ولم تشفع محاولات العين في العودة إلى المباراة، إذ حافظ الريان القطري على تقدمه ومضى ليحقق الفوز بنتيجة 2-1.