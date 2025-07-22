وسام أبو علي يعتذر للأهلي ويقترب من الانتقال كولومبوس كرو الأمريكي

تقدم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي باعتذار رسمي إلى ناديه الأهلي، بطل الدوري المصري لكرة القدم، وإدارته وجماهيره، فيما ذكر مصدر بالنادي أنه قريب من الانتقال الى فريق كولومبوس كرو الأمريكي خلال الساعات المقبلة.

ونشر الموقع والمنصات الرسمية للأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء الإثنين رسالة فيديو مصورة من أبو علي، تقدم فيها بالاعتذار لجماهير وإدارة ولاعبي الأهلي، وقال "أعتذر لجماهير الأهلي ورئيسه محمود الخطيب وإدارة النادي واللاعبين وكل شخص له مكان في قلبي على ما بدر مني من تصرفات. لا أريد سوى حب جماهير الأهلي والإدارة، منذ فترة أمر بضغوط أسرية وفعلت أشياء لا أوافق عليها لأنني لا أوافق على مثل هذه التصرفات من أي لاعب آخر".

ووصف أبو علي علاقته بالأهلي بأنها "رائعة منذ اليوم الأول، وهو النادي الذي جعلني نجماً في كرة القدم وساعدني في الحصول على عروض الاحتراف، ولعبت معه أفضل موسم ونصف في حياتي".

ونفى أبو علي علاقته بأي شخص أو جهة تحدثت باسمه ضد الأهلي، مؤكداً أنه سيبقى "سعيداً بانتمائه للنادي سواء تمت صفقة احترافه أم لا".

وكان أبو علي رفض الخضوع للفحوصات الطبية الاعتيادية قبل بداية الموسم الجديد بسبب رغبته في الرحيل إلى كولومبوس كرو، ما دفع الأهلي الى استبعاده من المعسكر الإعدادي في تونس.

ونشر الاتحاد الفلسطيني للعبة بيانا دعم فيه لاعبه وطلب من نظيره المصري التدخل، قبل أن يقوم بحذفه لاحقا.

وكان النادي الأهلي أعلن الأسبوع الماضي في بيان رسمي عن رفض كل العروض التي تلقاها من أندية خارجية لاحتراف أبو علي، معلناً استمرار اللاعب مع الفريق وفقا لتعاقده مع النادي المستمر حتى عام 2029.

وذكر بيان الأهلي أن النادي تلقى عرضين من الوصل الإماراتي وكولومبوس كرو، إلا أن الأهلي رفضهما بسبب ضعف المقابل المادي.

إلا ان مصدرا بالأهلي ذكر أن "كولومبوس كرو عدل من عرضه ليقترب مما يرغب الأهلي في الحصول عليه، وأبو علي قريب من الانتقال للفريق الأمريكي بالفعل".

وانضم أبو علي (26 عاماً) الى الأهلي في يناير 2024 قادماً من سريريوس السويدي، وتوج معه بلقبين للدوري المصري ولقبا لدوري أبطال إفريقيا وآخر في الكأس السوبر المصرية بالإضافة لبطولة فيفا إفريقيا وآسيا والباسيفيك.

وخاض ابو علي الذي يحمل الجنسية الدنماركية، 60 مباراة مع الاهلي سجل خلالها 38 هدفاً وصنع 10 آخرين في كل المسابقات، وحصد لقب هداف الدوري المصري موسم 2023-2024.