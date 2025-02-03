الوصل يبحث عن «النصر» في الرياض بدوري أبطال آسيا

أحمد عيسى، طلحة عبدالله



يحل فريق الوصل ضيفاً على النصر السعودي عند الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، لحساب الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب استاد «الأول بارك»، بالعاصمة الرياض، في مباراة يدخلها الفريقان من أجل تحسين المراكز في جدول ترتيب المجموعة التي يحتل فيها «الإمبراطور» المركز الخامس برصيد 11 نقطة، نالها بالفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراتين وخسارة مباراة، فيما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 13 نقطة، تحصل عليها بالفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة وخسارة مثلها، وضمن الفريقان تواجدهما في دور الستة عشر عن المجموعة التي تضم 12 فريقاً من منطقة غرب آسيا، ومثلهم في المجموعة الثانية التي تضم فرق منطقة الشرق.

فوز

ويسعى الوصل اليوم، لتحقيق الفوز وتعويض جماهيره عن نتائجه السلبية في بطولة دوري المحترفين، والتي شهدت تراجعاً كبيراً في المنافسة التي يدافع فيها عن لقبه، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 18 نقطة، وعانى من نزيف النقاط خصوصاً في الجولات الثلاث الأخيرة، التي شهدت تعادله في مباراتين وخسارته في مباراة، ما يزيد دافعه أمام منافسه المدجج بالنجوم لإعادة الأفراح وسط جماهير النادي.

تقدم

ويمتلك الوصل دافع الفوز من أجل التقدم في ترتيب المجموعة، وكسب النقاط الثلاث قبل مباراته الأخيرة في المرحلة الأولى، والتي تجمعه بالهلال السعودي في دبي 18 الجاري، حيث يساهم فوزه بجانب إحراز مركز متقدم في تفادي مواجهة فرق المقدمة في منطقة الشرق، خلال مرحلة دور الستة عشر التي يتأهل إليها 8 فرق من كل مجموعة.

وكانت بعثة الوصل، قد غادرت إلى الرياض بطائرة خاصة ظهر أمس، وضمت قائمة الفريق 25 لاعباً، وأدى الفريق تدريباً خفيفاً تأهباً للقاء وضع عبره الجهاز الفني بقيادة الصربي ميلوش، اللمسات الأخيرة ووقف على عناصر تشكيلته في المباراة، والتي تشهد مشاركة حارس المرمى المغربي أنس الزنيتي، والمهاجم البرازيلي جواو بيدرو للمرة الأولى في البطولة.

على جانب آخر، يبحث العين عن فوزه الأول بدوري أبطال آسيا للنخبة، للتمسك ببصيص الأمل عندما يستضيف في السادسة من مساء اليوم على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، الريان القطري في مواجهة مفصلية لحساب الجولة السابعة لمجموعة غرب القارة، وسيكون الفوز في جولة اليوم والجولة المقبلة هو الخيار الوحيد المتاح للفريق البنفسجي للإبقاء على فرصته في الترقي للمرحلة المقبلة مع حسابات معقدة، إذ يتوجب عليه انتظار هدايا الآخرين في ظل وجود 7 فرق أخرى تتنافس على المقاعد الثلاثة المتبقية بعد أن ضمنت 5 فرق تأهلها رسمياً.

يدخل العين مواجهة الليلة وفي رصيده نقطتان فقط جمعهما بالتعادل في مباراتين والخسارة في 4 مواجهات من 6 جولات سابقة، ليحتل المركز قبل الأخير في ترتيب المجموعة، وهو الأمر الذي فرض عليه واقعاً متأزماً، إذ إن أي نتيجة غير الفوز اليوم تعني وداعه رسمياً للبطولة، فيما سيبقي الفوز على حظوظه قائمة حتى الجولة الثامنة والأخيرة.